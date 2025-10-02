16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарская команда вышла в финал российской молодежной премии "ШУМ" Студенческие отряды Самарской области стали призерами окружного конкурса профессионального мастерства в Перми Авито открыл Школу предпринимательства на Слете Всемирного фестиваля молодежи Самарские студенты могут выиграть до 1 млн руб. на свои проекты на конкурсе "Студент года 2025" Свой 500-й волонтерский час самарский доброволец планирует провести на форуме "Россия — спортивная держава"

Молодежная политика Общество

Самарская команда вышла в финал российской молодежной премии "ШУМ"

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 122
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Российская молодежная премия "ШУМ", предназначенная для представителей сферы медиа и журналистики, завершила заочный этап конкурса, в ходе которого экспертный совет рассмотрел 2303 медиапроекта из разных уголков страны. По результатам экспертной оценки комиссия выбрала 84 наиболее выдающихся медиаспециалиста из 34 субъектов Российской Федерации, которым предстоит побороться за награды в финале.

Итоговый список финалистов был объявлен 29 сентября одновременно с началом следующего этапа мероприятия — народного голосования на платформе соцсети "ВКонтакте".

Одним из участников премии стал самарский проект "Эксперименты Платоновой", представленный в номинации "Взгляд в будущее". Его создатели — Инна Платонова, Дмитрий Горохов и Даниил Матвеев — вошли в число финалистов всероссийской премии "ШУМ".

В Самарской области реализуется стратегия, направленная на развитие научно-технологического потенциала региона. Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что формирование благоприятных условий для стимулирования инновационной деятельности, поддержки научных исследований и привлечения инвестиций в высокотехнологичные отрасли является одной из ключевых задач, способствующих устойчивому развитию региона.

"Самарская команда уверенно заявила о себе на всероссийском уровне, приняв активное участие в премии ШУМ. Этот проект демонстрирует высокий уровень научных исследований и инноваций, проводимых в нашем регионе. Мы гордимся нашими талантливыми учеными и специалистами, чьи достижения вносят значительный вклад в развитие отечественной науки и технологий. Поддерживая инициативу участия в подобных конкурсах, мы укрепляем позиции региона как центра передовых разработок и научного прогресса", — прокомментировал министр науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.

Все граждане России от 14 лет, зарегистрированные в социальной сети, могут отдать свой голос за любого финалиста в каждой из номинаций. Голосование продлится до 18 октября, а его результаты будут учтены в определении победителей премии. Чтобы проголосовать за самарских участников, необходимо перейти в специальное приложение "ВКонтакте", выбрать раздел "Взгляд в будущее", найти Инну Платонову и подтвердить выбор своего голоса. Голосовать разрешается ежедневно, один раз в день. Ознакомиться с видеороликами самарского проекта можно по ссылке.

Организаторами всероссийской молодежной премии в сфере медиа и журналистики "ШУМ" выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и правительство Калининградской области, в лице АНО "Молодежный центр "ШУМ".

Всего в конкурсе 2025 года приняли участие около 15 тысяч человек. Наибольшее количество заявок поступило в категорию "Страна героев", посвященную событиям, связанным с празднованием 80-летия Великой Победы.

На следующем этапе конкурса, запланированном на 24 октября, финалисты соберутся в столице для публичной защиты своих проектов перед членами жюри. Победители получат денежные призы размером до 600 тыс. руб., ценные подарки партнеров премии, а также возможность пройти стажировки в федеральных ведомствах и государственных учреждениях. Церемония награждения пройдет 25 октября в московском культурном центре "Россия".

Гид потребителя

Последние комментарии

Фима Кац 01 марта 2016 08:44 В Тольятти с марта начнут принимать на работу подростков

Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

Владислав Лихачев 29 июня 2015 16:13 Поволжский банк: "iВолга 2015" - значимое мероприятие для будущего страны"

Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

михаил вдовин 27 мая 2015 16:16 Команда выпускников СамГТУ разработала и производит уникальные индивидуальные ортопедические стельки

Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

Фото на сайте

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

В Самаре отпраздновали 100-летие создания ВЛКСМ

В Самаре отпраздновали 100-летие создания ВЛКСМ

Самарские первокурсники присоединились к всероссийскому параду студенчества

Самарские первокурсники присоединились к всероссийскому параду студенчества

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2