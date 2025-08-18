"КонсультантПлюс": предпринимателю не удалось уйти от налогов

В отношении ИП, прекратившего деятельность пару лет назад, ИФНС провела проверку, по итогам которой предпринимателю были доначислены НДС, НДФЛ, взносы, штрафы и пени в общей сумме 34 млн рублей. Налоговикам не понравилось, что ИП очень уж резко прекратил деятельность и подарил торговый центр, который сдавал в аренду, дочери. Та зарегистрировалась тут же в качестве ИП на "упрощенке" с объектом "доходы" и продала торговый центр, заплатив с продажи всего-то 6% налога.

Не согласившись с решением ИФНС, ИП сначала пытался обжаловать все это дело в вышестоящем налоговом органе, но, потерпев неудачу, отправился в суд. Там он пояснил, что налоговое ведомство ошибается, доначисляя НДС, ведь он применял ПСН до того, как прекратил свой статус предпринимателя. Кроме того, откуда НДФЛ? Ведь сделки дарения и купли-продажи были реальными. Дарение между близкими родственниками не облагается НДФЛ, а дочь сама заплатила налог с продажи здания.

Суд ознакомился с материалами проверки, с протоколами допроса свидетелей, бухгалтерской и налоговой отчетностью обоих предпринимателей, информацией из банков о движениях по счетам и понял, что ИП прекратил свою деятельность не по-настоящему. Он по-прежнему все это время продолжал сдавать в аренду помещения торгового центра и получать за это деньги на свой счет. Договоры с арендаторами, РСО и поставщиками товаров и услуг для ТЦ не расторгнуты и не переоформлены на дочь. Деловая переписка велась от имени родителя, акты выполненных работ подписывались им же с использованием своей печати. Ну, а покупатель на здание нашелся гораздо раньше, однако великодушно подождал, пока ИП снимется с учета и подарит ТЦ дочери. Дочь погасила кредитные долги родителя деньгами от продажи здания.

Доводы бывшего ИП о применении им ПСН суд отмел, указав, что доходом, полученным в рамках ПСН, служат денежные средства, поступившие на расчетный счет налогоплательщика в период, когда индивидуальный предприниматель находился на ПСН, и до периода истечения действия патента. А имущество физического лица юридически не разграничено на имущество, используемое в предпринимательской деятельности, и используемое в личных целях. При получении физическим лицом доходов от деятельности, не относимой им к предпринимательской, но подлежащей квалификации в качестве таковой, на указанное лицо будет распространяться соответствующий режим налогообложения, установленный НК РФ для индивидуальных предпринимателей. Раз деятельность прекращена, значит, и патент закончился. В этом случае доначисления будут по общему режиму налогообложения. Ушлый бизнесмен сознательно исказил сведения о фактах хозяйственной жизни и объектах налогообложения, формально прекратил деятельность в качестве ИП и продал здание через взаимозависимое лицо в целях минимизации налоговых обязательств. Что ж, такая налоговая оптимизация шита "белыми нитками". ФНС такие схемы "щелкает как орешки", и суды, как правило, ей в этом помогают.

Пожалуй, понятно, что дочери нужно было всю документацию касательно здания переоформить на себя, денежные средства от арендаторов принимать на свой счет и не так быстро продавать торговый центр. Возможно, покупатель устал ждать. Но спешка в итоге привела к тому, что все манипуляции совершались зря. ИФНС все равно догадалась.

Цена вопроса - 34 млн рублей.

