Производственные объекты АО "Транснефть - Приволга" подготовлены к эксплуатации в пожароопасный период

АО "Транснефть - Приволга" завершило подготовку производственных объектов к бесперебойной работе в пожароопасный период. В соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными документами ПАО "Транснефть" такая подготовка проводится во всех подразделениях предприятия ежегодно с 1 марта по 31 мая.

В зоне прохождения магистральных нефтепроводов проведена работа по расчистке от древесно-кустарниковой растительности на нормативные расстояния от линейной части, узлов задвижек, камер пуска-приема средств очистки и диагностики. На пожароопасных участках производятся внеплановые инженерные осмотры охранных зон трасс трубопроводов. Специалисты предприятия выполнили обновление минерализованной полосы на территории вокруг 1754 объектов линейной части.

На всех линейных производственно-диспетчерских и нефтеперекачивающих станциях проведена ревизия и проверка работоспособности систем охлаждения резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов, противопожарного водоснабжения, работоспособности пожарных гидрантов и кранов. Большое внимание уделено обеспечению пожарной безопасности энергооборудования, складских комплексов, вспомогательных, подсобных зданий и сооружений.

Важной частью работы стала подготовка пожарной техники и специализированного оборудования, в том числе проведено сезонное обслуживание пожарных автомобилей, испытание пожарных рукавов, проверка работоспособности пожарной сигнализации на объектах и подготовка средств молниезащиты.

На период весенне-летнего сезона созданы 18 оперативных групп для предупреждения и тушения лесных пожаров, проведения контроля лесопожароопасной обстановки. Проведены противопожарные инструктажи с охватом 1762 работников Общества и 24 учебно-тренировочных занятий по предупреждению и ликвидации лесных пожаров.

В целях своевременного и оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации на объектах АО "Транснефть - Приволга" осуществляют дежурство объектовые подразделения Федеральной противопожарной службы и ведомственная пожарная охрана. Отработаны планы координации с территориальными подразделениями ГУ МЧС России по тушению лесных пожаров на территориях, прилегающих к охранным зонам магистральных трубопроводов.

По результатам комплекса мероприятий оформлен паспорт готовности объектов АО "Транснефть - Приволга" к устойчивой работе в пожароопасный период.

Работники АО "Транснефть - Приволга" в круглосуточном режиме осуществляют противопожарный мониторинг производственных объектов, выполняются плановые вдольтрассовые облеты, обеспечен доступ к информации о наличии термоточек и возгораний, организовано взаимодействие по обмену информацией о загораниях с диспетчерскими службами подразделений МЧС России и департаментов лесного комплекса регионов присутствия.