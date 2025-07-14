Специалисты "СамараНИПИнефти" стали победителями конкурса по информационному моделированию

Учёные самарского научного института "Роснефти" стали победителями конкурса по информационному моделированию, который прошёл в рамках конференции "ТИМИ 2025. Технологии информационного моделирования и инжиниринга".
За победу боролись крупнейшие организации и предприятия из различных отраслей промышленного и гражданского строительства, которые представили более 20 информационных моделей, разработанных с применением линейки отечественных программных продуктов.
На суд экспертного жюри специалисты представили трёхмерную модель проектируемых объектов Восточно-Капитоновского месторождения Оренбургской области. Разработка включает газокомпрессорную станцию и установку предварительного сброса воды. Общая площадь комплекса — более 60 Га.
Проект содержит свыше 78 тысяч различных объектов, к каждому из которых привязана информация из графика строительства. Интегрированный с 3D-моделью график позволяет оперативно получать информацию о каждом объекте модели, включая сроки поставки и монтажа конструкции и оборудования.
Цифровая модель будущего производственного объекта позволила проверить согласованность всех принятых технических решений на стадии проектирования. Благодаря этому повышено качество проектно-сметной документации, а также оптимизировано размещение оборудования, что в дальнейшем сократит время выполнения строительно-монтажных работ.
"Роснефть" является одним из лидеров в области развития 3D-проектирования. С применением технологий информационного моделирования в компании спроектированы сотни объектов. Информационная модель помогает подтвердить возможность безопасной эксплуатации. Впоследствии цифровой проект применяется на этапах реконструкции и технического перевооружения объектов.
Качество внедрения программных решений в проекте и уровень сложности информационной модели получили наивысшую оценку и заслуженный диплом победителя.
"Конкурс предоставил нам ценную возможность продемонстрировать комплексное видение применения ТИМ-технологий не только на этапе проектирования, но и, что особенно важно, на стадиях строительства и последующей эксплуатации объекта. Мы целенаправленно разработали ряд практических кейсов, ориентированных на реальные потребности заказчика. Признание нашей модели жюри — разработчиками программного обеспечения, а также живой интерес к докладу со стороны коллег-профессионалов стали для нас важным подтверждением правильности выбранного подхода и востребованности таких решений в отрасли", — рассказал начальник управления автоматизации и цифровизации бизнес-процессов института Сергей Тонкошкуров.
Последние комментарии
Че то непонятно,раньше те же СВГК работники ходили и проверяли печь ,труубу к ней и все водило в оплату за газ ,щас за газ одни берут а эти я понял остались без денег и решили через ,,обслуживание ,,хапануть и типа теперь им надо набирать новых работников и транспорт чтоб намылить соединение и померить газоанализатором,и за эти ПРОЦЕДУРЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАТЬ,,ПУСТЬ РУКОВОДСТВО В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ СВОИ ОКЛАДЫ ПРИВЕДЕТ В ,,НОРМУ,,ВСЕ ПРОЛОЖЕНО ПРИ СССР И ИХ ТРУД,,РУКОВОДСТВА,,ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ХАПАНИИ ДЕНЕГ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ,ОФИСАМИ И ОХРАНОЙ ОБЛОЖИЛИСЬ простым работягам мало что прибавится в зарплате ,
Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.
Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.
Прошла экспертизу?
Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)