Специалисты "СамараНИПИнефти" стали победителями конкурса по информационному моделированию

Учёные самарского научного института "Роснефти" стали победителями конкурса по информационному моделированию, который прошёл в рамках конференции "ТИМИ 2025. Технологии информационного моделирования и инжиниринга".

За победу боролись крупнейшие организации и предприятия из различных отраслей промышленного и гражданского строительства, которые представили более 20 информационных моделей, разработанных с применением линейки отечественных программных продуктов.

На суд экспертного жюри специалисты представили трёхмерную модель проектируемых объектов Восточно-Капитоновского месторождения Оренбургской области. Разработка включает газокомпрессорную станцию и установку предварительного сброса воды. Общая площадь комплекса — более 60 Га.

Проект содержит свыше 78 тысяч различных объектов, к каждому из которых привязана информация из графика строительства. Интегрированный с 3D-моделью график позволяет оперативно получать информацию о каждом объекте модели, включая сроки поставки и монтажа конструкции и оборудования.

Цифровая модель будущего производственного объекта позволила проверить согласованность всех принятых технических решений на стадии проектирования. Благодаря этому повышено качество проектно-сметной документации, а также оптимизировано размещение оборудования, что в дальнейшем сократит время выполнения строительно-монтажных работ.

"Роснефть" является одним из лидеров в области развития 3D-проектирования. С применением технологий информационного моделирования в компании спроектированы сотни объектов. Информационная модель помогает подтвердить возможность безопасной эксплуатации. Впоследствии цифровой проект применяется на этапах реконструкции и технического перевооружения объектов.

Качество внедрения программных решений в проекте и уровень сложности информационной модели получили наивысшую оценку и заслуженный диплом победителя.

"Конкурс предоставил нам ценную возможность продемонстрировать комплексное видение применения ТИМ-технологий не только на этапе проектирования, но и, что особенно важно, на стадиях строительства и последующей эксплуатации объекта. Мы целенаправленно разработали ряд практических кейсов, ориентированных на реальные потребности заказчика. Признание нашей модели жюри — разработчиками программного обеспечения, а также живой интерес к докладу со стороны коллег-профессионалов стали для нас важным подтверждением правильности выбранного подхода и востребованности таких решений в отрасли", — рассказал начальник управления автоматизации и цифровизации бизнес-процессов института Сергей Тонкошкуров.