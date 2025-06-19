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Энергетика ТЭК

"Т Плюс" внедрит экспериментальную систему дистанционного контроля промышленной безопасности на энергообъектах

САМАРА. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Т Плюс" и Ростехнадзор договорились о внедрении системы дистанционного контроля промышленной безопасности на энергообъектах компании и определили перечень показателей мониторинга.

Соответствующее соглашение подписали Генеральный директор ПАО "Т Плюс" Павел Сниккарс и руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Александр Трембицкий на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме.

Система дистанционного контроля промышленной безопасности будет внедрена на объектах генерации Самарского филиала "Т Плюс". Она обеспечит автоматическую передачу в информационный ресурс Ростехнадзора важнейших производственных данных. Среди них — показатели состояния технологического процесса, сведения об авариях и инцидентах, а также информация о возможных рисках возникновения повреждений в сетях.

Эксперимент внедрения системы, реализуемый по постановлению Правительства РФ, предполагает оценку риск-ориентированного подхода в области промышленной безопасности и позволит определить эффективность и удобство применения технологий сбора, обработки и анализа информации о состоянии промышленной безопасности. Также в процессе работы будут сформированы методические, организационные и технологические условия для обеспечения возможности функционирования и применения системы.

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