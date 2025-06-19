"Т Плюс" внедрит экспериментальную систему дистанционного контроля промышленной безопасности на энергообъектах

"Т Плюс" и Ростехнадзор договорились о внедрении системы дистанционного контроля промышленной безопасности на энергообъектах компании и определили перечень показателей мониторинга.
Соответствующее соглашение подписали Генеральный директор ПАО "Т Плюс" Павел Сниккарс и руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Александр Трембицкий на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме.
Система дистанционного контроля промышленной безопасности будет внедрена на объектах генерации Самарского филиала "Т Плюс". Она обеспечит автоматическую передачу в информационный ресурс Ростехнадзора важнейших производственных данных. Среди них — показатели состояния технологического процесса, сведения об авариях и инцидентах, а также информация о возможных рисках возникновения повреждений в сетях.
Эксперимент внедрения системы, реализуемый по постановлению Правительства РФ, предполагает оценку риск-ориентированного подхода в области промышленной безопасности и позволит определить эффективность и удобство применения технологий сбора, обработки и анализа информации о состоянии промышленной безопасности. Также в процессе работы будут сформированы методические, организационные и технологические условия для обеспечения возможности функционирования и применения системы.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября
ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.
Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.