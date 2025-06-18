В Ставропольском районе временно отключат свет 19 июня

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

19.06.2025 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Тимофеевка (ул. 2-я Южная, ул. Весенняя, ул. Березовая, ул. Осенняя, ул. Зеленая, ЖСК "Северный", ул. Железнодорожная, ул. Тимофеевская, ул. Цветочная, ул. Радужная, ул. Российская, ул. Звездная, ул. Яблоневая, ул. Новоуренгойская, ул. Луговая, ул. Садовая, ул. Полевая, пер. Мирный, пер. Радужный, пер. Дворцовый, пер. Королева, пер. Северный, пер. Красный, пер. Ставропольский);

19.06.2025 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Выселки (ул. Октябрьская, ул. Полевая, проезд Октябрьский);

19.06.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Тимофеевка (ул. Южная, ул. Еряшева, ул. Андреянова, ул. Голодного, ул. Энергетиков, ул. Школьная, ул. Строителей, ул. Чкалова, проезд Веры, проезд Любви, проезд Надежды).

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.