Энергетики сообщили о плановых отключениях света на июнь

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" плановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

01.06.2025 по 30.06.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Хворостянский район:

с. Новотулка (ул. Максима Горького, ул. Советская, ул. Степная, ул. Льва Толстого, ул. Набережная);

02.06.2025года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

п. Среднедольск (ул. Полевая);

02.06.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Алексеевский (ул. Школьная, Центральная, Заречная, Береговая, Школа, ООО "РН-Энерго", ПАО "Ростелеком");

02.06.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Полянский (ул. Космическая, Центральная, Набережная, ООО КХ "Полянское", ПАО "Ростелеком", Школа);

02.06.2023 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Старая Таволжанка (все село);

02.06.2025 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Сборный (ул. Садовая);

02.06.2025 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Сов. Нурлат;

02.06.2025 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Ибряйкино;

02.06.2025 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Шламка;

02.06.2025 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Раздолье;

02.06.2025 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Шламка;

02.06.2025 с 9-00 до 16-00 местного времени

Челно-Вершинский район:

с. Раздолье;

03.06.2025 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Озерки (весь посёлок);

03.06.2023 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Старая Таволжанка (все село);

03.06.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Криволучье — Ивановка (все село);

03.06.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Каралык (ул. Восточная);

03.06.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

с. Августовка (ул. Пионерская, Рабочая);

03.06.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Красноармейское (ул. Степная, Дальняя, Луговая);

03.06.2025 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Мусорка (ул. Полевая, ул. Молодежная, ул. Спортивная, ул. Лесная, ул. Аптечная, ул. Почтовая, ул. Фрунзе, ул. Первомайская, ул. Лапшова, ул. Есенина, ул. Жданова, ул. Тополиная, ул. Центральная, ул. Озерная, ул. Строителей, ул. Партизанская);

03.06.2025 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

п. Воскресенка;

03.06.2025 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

д. Ермоловка;

03.06.2025 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

п. Ибряйкино;

03.06.2025 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Краснояриха;

03.06.2025 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Кротовка;

03.06.2025 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

п. Крыловка;

03.06.2025 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

п. Малый Нурлат;

03.06.2025 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

п. Новый Нурлат;

03.06.2025 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Озерки;

03.06.2025 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

п. Подлесный;

03.06.2025 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

п. Раздолье;

03.06.2025 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

п. Советский Нурлат;

03.06.2025 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Чистовка;

03.06.2025 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Шламка;

03.06.2025 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Новый Буян;

03.06.2025 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Сов. Нурлат;

03.06.2025 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Ибряйкино;

03.06.2025 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Сов. Нурлат;

03.06.2025 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Краснояриха;

03.06.2025 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Сов. Нурлат;

03.06.2025 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Краснояриха;

03.06.2025 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Черная Речка;

04.06.2025 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Ст. Вечканово;

04.06.2025 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Новый Буян;

04.06.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Каралык (ул. Восточная);

04.06.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

с. Августовка (ул. Ново-Полевая, Кузмичёва);

04.06.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Красноармейское (ул. Степная, Дальняя, Луговая);

04.06.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Старый Тукшум (ул. Колхозная, ул. Советская, ул. Полевая, ул. Луговая, ул. Садовая);

04.06.2025 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Камышенка (ул. Центральная, ул. Береговая, ул. Луговая, ул. Почтовая, ул. Полевая);

04.06.2025 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Биринск (ул. Центральная, ул. Макеевская);

04.06.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Криволучье — Ивановка (ул. Заречная);

04.06.2023 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Старая Таволжанка (все село);

04.06.2025 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Озерки (ул. Рабочая);

04.06.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Черная Речка;

04.06.2025 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Старое Вечканово;

04.06.2025 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Сокский;

04.06.2025 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Новое Ермаково;

04.06.2025 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

c. Старое Ермаково;

04.06.2025 с 9-00 до 10-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Новое Ганькино;

04.06.2025 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Озерки;

04.06.2025 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

п. Подлесный;

05.06.2025 с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Надеждино;

05.06.2025 с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

п. Александровка;

05.06.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

г.Новокуйбышевск

п. Шмидта (ул. Центральная);

05.06.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Красноармейское (ул. Степная, Дальняя, Луговая);

05.06.2025 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Кирилловка (ул. Гагарина, ул. Советская, ул. Ленина, ул. Новая, ул. Молодежная, ул. Мира, ул. Южная);

05.06.2025 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Мусорка (ул. Полевая, ул. Заречная, ул. Сорокина);

05.06.2025 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Старая Рачейка (ул. Полевая);

05.06.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

с. Августовка (ООО "Августовское");

05.06.2025 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Черная Речка;

05.06.2025 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Старое Вечканово;

05.06.2025 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Сокский;

05.06.2025 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Новое Ермаково;

05.06.2025 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

c. Старое Ермаково;

05.06.2025 с 9-00 до 10-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Новое Ганькино;

05.06.2025 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Чистовка;

05.06.2025 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Ермоловка;

05.06.2025 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

п. Калиновый Куст;

05.06.2023 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Старая Таволжанка (все село);

05.06.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Новопавловка (ул. Самарская, ул. Чапаевская, ул. Молодёжная);

06.06.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Новопавловка (ул. Гагарина, ул. Советская, ул. Крестьянская);

06.06.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Ленинский;

06.06.2023 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Старая Таволжанка (все село);

06.06.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Восточный (ул. Центральная, Почта России);

06.06.2025 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Старая Рачейка (ул. Полевая);

09.06.2025 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Старая Рачейка (ул. Полевая);

09.06.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Шумовский (ул. Заречная, ООО "Юмилайм");

09.06.2023 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Старая Таволжанка (все село);

09.06.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Кировский;

09.06.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Новопавловка (пер. Песочный, ул. Гагарина, ул. Набережная);

09.06.2025 с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Надеждино;

09.06.2025 с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Четыровка;

09.06.2025 с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Гранная;

09.06.2025 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Ст. Шентала;

09.06.2025 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

п. Родина;

09.06.2025 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Кузьминовка;

09.06.2025 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Багана;

09.06.2025 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Н. Шентала;

09.06.2025 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Волчуха;

09.06.2025 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Крепость Кондурча;

09.06.2025 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

п. Хмелевка;

10.06.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Новопавловка (ул. Набережная, пер. Пушкинский);

10.06.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Шумовский (ул. Советская, пер. Почтовый, Почта России, ООО "РН-Энерго", ООО "Юмилайм");

10.06.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

г. Чапаевск:

г. Чапаевск (ул. Южная, ул. Ставропольская, ул. Антропова, ул. Каховская, ул. Западная);

10.06.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Кировский;

10.06.2025 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ягодное (ул. Заветы Ильича, ул. Вознесенского, ул. Садовая, ул. Полевая, ул. Ново-Полевая, ул. Восточная, ул. Первомайская, ул. Северная, ул. Грачева, ул. Животноводов, пр-д Производственный, ул. Массив Восточный).

10.06.2025 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Старая Рачейка (ул. Полевая);

10.06.2025 с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Надеждино;

10.06.2025 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Михайловка;

10.06.2025 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Дуб. Роща;

10.06.2025 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Урайкино;

10.06.2025 с 8:00 до 17:00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Русское Добрино;

11.06.2025 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Михайловка;

11.06.2025 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Старая Рачейка (ул. Полевая);

11.06.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Константиновка (СПК Крупская);

11.06.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

СНТ Новые Сады (полностью);

16.06.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Богусский (ул. Дачная, ул. Шоссейная);

16.06.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Новопавловка (ФЛ Гинятулин, ФЛ Мокшин А.М);

16.06.2025 по 17.06.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Хворостянский район:

п. Прогресс (ул. Центральная, ул. Специалистов, ул. Строительная);

16.06.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

с. Августовка (ул. Зеленая, Попова);

16.06.2025 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

пос. ДЭУ-48 (полностью);

16.06.2025 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Ст. Шентала;

16.06.2025 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Багана;

16.06.2025 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

п. Рыжевой;

16.06.2025 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

ст. Шентала;

17.06.2023 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с.Усманка (ул. Строителей);

17.06.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Безенчукский район:

с. Троицкое (ул. Вокзальная);

17.06.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Новопавловка (ФЛ Гинятулин, ФЛ Мокшин А.М);

17.06.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

д. Денгизбаево (МУП "Теплоэнергосеть", ИП Хазеев М.С.);

17.06.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Арсентьевка (ул. Степная, ул. Ленина, ул. Центральная);

17.06.2025 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

пос. Луначарский (ул. Долгова, ул. Специалистов, ул. Мира, ул. Злобина, ул. Школьная, ул. Пролетарская, ул. Заводская, ул. Цветочная).

17.06.2025 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

пос. ДЭУ-48 (полностью);

17.06.2025 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Новый Буян;

17.06.2025 с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Надеждино;

17.06.2025 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Сергиевка;

17.06.2025 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Ст. Бинарадка;

17.06.2025 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Черный Ключ;

17.06.2025 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Зеленый Ключ;

17.06.2025 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Верхний Ключ;

17.06.2025 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Абдикеево;

18.06.2025 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Горьковский;

18.06.2025 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Рига;

18.06.2025 с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Орловка (ул. Октябрьская);

18.06.2025 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

пос. ДЭУ-48 (полностью);

18.06.2023 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с.Усманка (ул. Строителей);

18.06.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Новопавловка (ФЛ Гинятулин, ФЛ Мокшин А.М);

18.06.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Полянский (ООО "КХ Полянское");

18.06.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Софьенский;

18.06.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Бутковский;

18.06.2025 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Хрящевка (ул. Мира, ул. Полевая).

18.06.2025 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Тарханова;

18.06.2025 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Артюшкино;

19.06.2025 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Хрящевка (ул. Мира, ул. Полевая);

19.06.2023 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с.Усманка (ул. Титовка ул. Тюленева);

19.06.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Новопавловка (ФЛ Гинятулин, ФЛ Мокшин А.М);

19.06.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Красноармейское (ул. Кирова от д 68 до д. 128, ул. Мира от д. 37 до 72, ул Чапаева от д. 95 до д 157);

19.06.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Ленинский;

19.06.2025 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

пос. ДЭУ-48 (полностью);

19.06.2025 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Новый Буян;

19.06.2025 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Сергиевск;

20.06.2025 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Сергиевск;

20.06.2025 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Новый Буян;

20.06.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Новопавловка (ФЛ Гинятулин, ФЛ Мокшин А.М);

20.06.2023 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Усманка (ул. Титовка ул. Тюленева);

20.06.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

с. Августовка (ул. Искрина);

20.06.2025 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

пос. Луначарский (ул. Долгова, ул. Специалистов, ул. Мира, ул. Злобина, ул. Школьная, ул. Пролетарская, ул. Заводская, ул. Цветочная);

20.06.2025 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

пос. ДЭУ-48 (полностью);

23.06.2023 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Подгорное (ул. Комплексная);

23.06.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

г. Чапаевск:

г. Чапаевск (ул. Нагорная, ул. Молодогвардейская, ул. Пархоменко, пер. Пархоменко, ул. Севастопольская);

23.06.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Новопавловка (ФЛ Гинятулин, ФЛ Мокшин А.М);

23.062025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

с. Августовка (ул. Коммунаров);

23.06.2025 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Кирилловка (ул. Полевая, ул. Новая, ул. Гагарина, ул. Советская);

23.06.2025 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Жемковка (полностью);

23.06.2025 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Заборовка (ул. Почтовая);

23.06.2025 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Сергиевск;

23.06.2025 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Бобровка;

24.06.2025 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Сергиевск;

24.06.2023 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Подгорное (ул. Комплексная);

24.06.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Константиновка (ул. Советская, ул. Центральная);

24.06.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

с. Августовка (ул. Николаевская);

24.06.2025 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Кирилловка (ул. Ленина, ул. Мира);

24.06.2025 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Жемковка (полностью);

24.06.2025 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Заборовка (ул. Почтовая);

25.06.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

п. Малороссийск (ул. Заречная)

п. Южный (ул. Школьная);

25.06.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Кочкиновка (ул. Центральная, Молодежная, ПАО Ростелеком);

25.06.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

с. Большая Черниговка (ООО "Злак", ООО "БЧ Терминал");

25.06.2025 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Жемковка (село полностью);

25.06.2025 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Заборовка (ул. Почтовая);

26.06.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

п. Южный (Мегафон, МТС, ФЛ Гарифов)

п. Кочевной (ул. Набережная, ул. Центральная)

п. Рязанский (ул. Центральная);

26.06.2025 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Кирилловка (ул. Мира, ул. Советская, ул. Мира, ул. Советская);

26.06.2025 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Жемковка (полностью);

26.06.2025 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Заборовка (ул. Почтовая);

26.06.2025 с 8:00 до 17:00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Камышла (ул. Транспортная);

26.06.2025 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Сергиевск;

27.06.2025 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Успенка;

27.06.2025 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Жемковка (полностью);

27.06.2025 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Заборовка (ул. Почтовая)

30.06.2025 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Жемковка (полностью);

30.06.2025 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Заборовка (ул. Почтовая);

30.06.2025 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Сургут.

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети. Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.