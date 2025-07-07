Стало известно, где в области отключат свет с 8 по 10 июля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

08.07.2025 года с 11-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Захаркино (ул. Революционная, ул. Московская, ул. Полевая).

08.07.2025 года с 11-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Старая Боголюбовка

08.07.2025 с 11-00 до 16-00 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

с. Кабановка (ул. Молодежная, ул. Набережная, ул. Советская, ул. Степная).

09.07.2025 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Мордвинка

09.07.2025 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Вязовка

09.07.2025 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Красные дома

09.07.2025 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

д. Большая Федоровка

09.07.2025 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

п. Стрела

09.07.2025 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

д. Павловка

09.07.2025 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

д. Константиновка

09.07.2025 года с 11:00 до 17:00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Ст. Якушкино

11.07.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Большая Романовка (ул. Романовская).

10.07.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Малое Ермаково

10.07.2025 с 9:00 до 16:00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Антипкино

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.