Стало известно, где в области отключат свет с 8 по 10 июля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
08.07.2025 года с 11-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Захаркино (ул. Революционная, ул. Московская, ул. Полевая).
08.07.2025 года с 11-00 до 17-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Старая Боголюбовка
08.07.2025 с 11-00 до 16-00 (местного времени):
Кинель-Черкасский район:
с. Кабановка (ул. Молодежная, ул. Набережная, ул. Советская, ул. Степная).
09.07.2025 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Елховский район:
с. Мордвинка
09.07.2025 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Елховский район:
с. Вязовка
09.07.2025 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Елховский район:
с. Красные дома
09.07.2025 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Елховский район:
д. Большая Федоровка
09.07.2025 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Елховский район:
п. Стрела
09.07.2025 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Елховский район:
д. Павловка
09.07.2025 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Елховский район:
д. Константиновка
09.07.2025 года с 11:00 до 17:00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Ст. Якушкино
11.07.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Большая Романовка (ул. Романовская).
10.07.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
д. Малое Ермаково
10.07.2025 с 9:00 до 16:00 (местного времени):
Кошкинский район:
д. Антипкино
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
Последние комментарии
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