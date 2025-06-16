Энергетики сообщили о плановых отключениях света на июль

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" плановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

01.07.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Кяхта (ул. Безводовка)

01.07.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Тольяттинский район:

с. Нижнее Санчелеево (ул. Горького)

01.07.2025 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Тольяттинский район:

с. Верхнее Санчелеево (ул. Ведяшева, ул. Вечканова)

01.07.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Соковнинка

01.07.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

пос. Разбросной (ул. Зеленая, ул. Овражная)

02.07.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Красный Яр

02.07.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Кяхта (ул. Ореховка)

02.07.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Тольяттинский район:

с. Верхнее Санчелеево (ул. Ведяшева, ул. Вечканова, ул. Советская, ул. Ведяшева, ул. Вечканова, ул. Кооперативная)

02.07.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Усинское (ул. Молодежная)

02.07.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Соковнинка (ул. Октябрьская)

03.07.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Б. Каменка

03.07.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Орешенка

03.07.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Челно-Вершины

03.07.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Тольяттинский район:

с. Верхнее Санчелеево (ул. Советская, ул. Макарова)

03.07.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Усинское (ул. Молодежная)

03.07.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Прожектор (ул. Дачная)

04.07.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Челно-Вершины

04.07.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Два Ключа (ул. Прямая, ул. Школьная)

04.07.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Усинское (ул. Набережная, ул. Ленина, ул. Советская, ул. Молодежная)

04.07.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Благодаровка (ул. Центральная)

07.07.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Суходол

07.07.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Боровка (ул. Юбилейная, ул. Луговая)

07.07.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Тольяттинский район:

с. Выселки (ул. Озерная, ул. Мира, ул. Победы, ул. Комсомольская, ул. Школьная, ул. Дорожная, ул. Заречная, ул. Луговая, ул. Советская, проезд Гражданский, проезд Школьный, проезд 1-й Дорожный, мкр Чистые пруды)

07.07.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Заборовка (ул. Октябрьская, ул. Кооперативная)

07.07.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Благодаровка (ул. Центральная)

08.07.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Никитинка

08.07.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Кяхта (ул. Чапаева)

08.07.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Трубетчино (ул. Кооперативная, ул. Нижняя)

08.07.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Благодаровка (ул. Центральная)

09.07.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Кяхта (ул. Китайский Клин)

09.07.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Тольяттинский район:

с. Верхнее Санчелеево (ул. Мира, ул. Полевая, ул. Макарова)

09.07.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Разбросной (ул. Зеленая, ул. Овражная)

09.07.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Благодаровка (ул. Центральная)

10.07.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Усманка (ул. Титовка)

10.07.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Разбросной (ул. Зеленая, ул. Овражная)

10.07.2025 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Надеждино

10.07.2025 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Александровка

10.07.2025 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Надеждино

10.07.2025 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Четыровка

10.07.2025 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Гранная

11.07.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Два Ключа (ул. Прямая, ул. Школьная)

11.07.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Сергиевск (ул. Северная, ул. Чапаева)

11.07.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Тольяттинский район:

с. Выселки (ул. Советская, ул. Заречная, ул. Победы, ул. Леонтьевой, ул. Садовая, ул. Луговая, ул. 2-я Луговая, ул. Цветочная, ул. Молодежная, ул. Жукова, ул. Дорожная, проезд Пионерский, проезд 1-й Садовый, проезд 2-й Садовый, проезд Советский, проезд 2-й Советский)

11.07.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Тольяттинский район:

с. Верхнее Санчелеево (ул. Чапаева)

11.07.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Разбросной (ул. Зеленая, ул. Овражная)

14.07.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Мойка

14.07.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Клара Цеткин

14.07.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Тольяттинский район:

с. Нижнее Санчелеево (ул. Советская, ул. Красноармейская, ул. Комсомольская, ул. Придорожная, ул. Бузыцкова, ул. Солнечная, ул. Ефросинина, ул. Чапаева, ул. Озерная, ул. Спортиная, ул. Молодежная, ул. Восточная, ул. Горького)

14.07.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Тольяттинский район:

пос. Новая Васильевка (ул. Колхозная, ул. Садовая, ул. Советская)

14.07.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Разбросной (ул. Зеленая, ул. Овражная)

14.07.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Чемеричный (ул. Зеленая)

15.07.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Павловка

15.07.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Нероновка

15.07.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Н. Орлянка

15.07.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Новый Батермиш (ул. Мира, ул. Заречная)

15.07.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Захаркино (переулок Пролетарский)

15.07.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Кяхта (ул. Приовражная)

15.07.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Разбросной (ул. Зеленая, ул. Овражная)

15.07.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Мойка

15.07.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Клара Цеткин

15.07.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Заплавное

16.07.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Захаркино

16.07.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

д. Большие Пичерки

16.07.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Кяхта (ул. Школьная)

16.07.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Разбросной (ул. Зеленая, ул. Овражная)

16.07.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Мойка

16.07.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Клара Цеткин

16.07.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Заплавное

17.07.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Кяхта (ул. Колхозная)

17.07.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Тольяттинский район:

пос. Менжинский (ул. Рабочая, ул. Лесная, ул. Ульяновская)

17.07.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Разбросной (ул. Зеленая, ул. Овражная)

17.07.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

п. Зеленогорский

17.07.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Сокский

17.07.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Кармало-Аделяково

17.07.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Первомайский

18.07.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Надеждино

18.07.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Павловка (ул. Центральная)

18.07.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Нероновка (ул. Полевая, ул. Центральная, ул. Молодежная)

18.07.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Нижняя Орлянка (ул. Центральная)

18.07.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Кяхта (ул. Лесная)

18.07.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Разбросной (ул. Зеленая, ул. Овражная)

21.07.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Жигулевский район:

с. Валы

21.07.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Разбросной (ул. Зеленая, ул. Овражная)

21.07.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Баландаево

21.07.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Афонькино

21.07.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Под. Андреевка

21.07.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Салейкино

21.07.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Кармало-Аделяково

21.07.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Первомайский

21.07.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Ендурайкино

21.07.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Захаркино

21.07.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Старое Якушкино

21.07.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Нероновка (ул. Центральная)

21.07.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Немчанка (ул. Большая)

21.07.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Таволжанка (ул. Центральная)

22.07.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Баландаево

22.07.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Афонькино

22.07.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Под. Андреевка

22.07.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Салейкино

22.07.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Нива (ул. Школьная)

22.07.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Жигулевский район:

с. Валы

22.07.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Тольяттинский район:

пос. Луначарский (ул. Мира, ул. Школьная, ул. Долгова, ул. Советская, ул. Злобина)

22.07.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Разбросной (ул. Зеленая, ул. Овражная)

23.07.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Кяхта (ул. Центральная)

23.07.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Жигулевский район:

с. Валы

23.07.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Разбросной (ул. Зеленая, ул. Овражная)

23.07.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Старое Якушкино

24.07.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Камышенка (ул. Полевая)

24.07.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Жигулевский район:

с. Валы

24.07.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Разбросной (ул. Зеленая, ул. Овражная)

25.07.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Жигулевский район:

с. Валы

25.07.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Разбросной (ул. Зеленая, ул. Овражная)

25.07.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Биринск (ул. Центральная)

25.07.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Черная Речка (ул. Центральная, ул. Молодежная, ул. Набережная)

28.07.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Жигулевский район:

с. Валы

28.07.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Разбросной (ул. Зеленая, ул. Овражная)

29.07.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Жигулевский район:

с. Валы

29.07.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Разбросной (ул. Зеленая, ул. Овражная)

30.07.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Биринск (ул. Макеевская)

30.07.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Жигулевский район:

с. Валы

30.07.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Разбросной (ул. Зеленая, ул. Овражная)

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети. Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.