Энергетики сообщили о плановых отключениях света на июль

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" плановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
01.07.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Шигонский район:
с. Кяхта (ул. Безводовка)
01.07.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Тольяттинский район:
с. Нижнее Санчелеево (ул. Горького)
01.07.2025 с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Тольяттинский район:
с. Верхнее Санчелеево (ул. Ведяшева, ул. Вечканова)
01.07.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Борский район:
с. Соковнинка
01.07.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
пос. Разбросной (ул. Зеленая, ул. Овражная)
02.07.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Красный Яр
02.07.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Шигонский район:
с. Кяхта (ул. Ореховка)
02.07.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Тольяттинский район:
с. Верхнее Санчелеево (ул. Ведяшева, ул. Вечканова, ул. Советская, ул. Ведяшева, ул. Вечканова, ул. Кооперативная)
02.07.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
с. Усинское (ул. Молодежная)
02.07.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Борский район:
с. Соковнинка (ул. Октябрьская)
03.07.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Б. Каменка
03.07.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Орешенка
03.07.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Челно-Вершинский район:
с. Челно-Вершины
03.07.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Тольяттинский район:
с. Верхнее Санчелеево (ул. Советская, ул. Макарова)
03.07.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
с. Усинское (ул. Молодежная)
03.07.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Борский район:
с. Прожектор (ул. Дачная)
04.07.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Челно-Вершинский район:
с. Челно-Вершины
04.07.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Исаклинский район:
д. Два Ключа (ул. Прямая, ул. Школьная)
04.07.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
с. Усинское (ул. Набережная, ул. Ленина, ул. Советская, ул. Молодежная)
04.07.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Борский район:
с. Благодаровка (ул. Центральная)
07.07.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Суходол
07.07.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Боровка (ул. Юбилейная, ул. Луговая)
07.07.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Тольяттинский район:
с. Выселки (ул. Озерная, ул. Мира, ул. Победы, ул. Комсомольская, ул. Школьная, ул. Дорожная, ул. Заречная, ул. Луговая, ул. Советская, проезд Гражданский, проезд Школьный, проезд 1-й Дорожный, мкр Чистые пруды)
07.07.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
с. Заборовка (ул. Октябрьская, ул. Кооперативная)
07.07.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Борский район:
с. Благодаровка (ул. Центральная)
08.07.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Елховский район:
с. Никитинка
08.07.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Шигонский район:
с. Кяхта (ул. Чапаева)
08.07.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
с. Трубетчино (ул. Кооперативная, ул. Нижняя)
08.07.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Борский район:
с. Благодаровка (ул. Центральная)
09.07.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Шигонский район:
с. Кяхта (ул. Китайский Клин)
09.07.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Тольяттинский район:
с. Верхнее Санчелеево (ул. Мира, ул. Полевая, ул. Макарова)
09.07.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
п. Разбросной (ул. Зеленая, ул. Овражная)
09.07.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Борский район:
с. Благодаровка (ул. Центральная)
10.07.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Борский район:
с. Усманка (ул. Титовка)
10.07.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
п. Разбросной (ул. Зеленая, ул. Овражная)
10.07.2025 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Надеждино
10.07.2025 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Александровка
10.07.2025 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Надеждино
10.07.2025 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Четыровка
10.07.2025 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
д. Гранная
11.07.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Исаклинский район:
д. Два Ключа (ул. Прямая, ул. Школьная)
11.07.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Сергиевск (ул. Северная, ул. Чапаева)
11.07.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Тольяттинский район:
с. Выселки (ул. Советская, ул. Заречная, ул. Победы, ул. Леонтьевой, ул. Садовая, ул. Луговая, ул. 2-я Луговая, ул. Цветочная, ул. Молодежная, ул. Жукова, ул. Дорожная, проезд Пионерский, проезд 1-й Садовый, проезд 2-й Садовый, проезд Советский, проезд 2-й Советский)
11.07.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Тольяттинский район:
с. Верхнее Санчелеево (ул. Чапаева)
11.07.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
п. Разбросной (ул. Зеленая, ул. Овражная)
14.07.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Борский район:
с. Мойка
14.07.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Борский район:
с. Клара Цеткин
14.07.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Тольяттинский район:
с. Нижнее Санчелеево (ул. Советская, ул. Красноармейская, ул. Комсомольская, ул. Придорожная, ул. Бузыцкова, ул. Солнечная, ул. Ефросинина, ул. Чапаева, ул. Озерная, ул. Спортиная, ул. Молодежная, ул. Восточная, ул. Горького)
14.07.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Тольяттинский район:
пос. Новая Васильевка (ул. Колхозная, ул. Садовая, ул. Советская)
14.07.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
п. Разбросной (ул. Зеленая, ул. Овражная)
14.07.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Чемеричный (ул. Зеленая)
15.07.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Павловка
15.07.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Нероновка
15.07.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Н. Орлянка
15.07.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Исаклинский район:
д. Новый Батермиш (ул. Мира, ул. Заречная)
15.07.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Захаркино (переулок Пролетарский)
15.07.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Шигонский район:
с. Кяхта (ул. Приовражная)
15.07.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
п. Разбросной (ул. Зеленая, ул. Овражная)
15.07.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Борский район:
с. Мойка
15.07.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Борский район:
с. Клара Цеткин
15.07.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Борский район:
с. Заплавное
16.07.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Захаркино
16.07.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
д. Большие Пичерки
16.07.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Шигонский район:
с. Кяхта (ул. Школьная)
16.07.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
п. Разбросной (ул. Зеленая, ул. Овражная)
16.07.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Борский район:
с. Мойка
16.07.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Борский район:
с. Клара Цеткин
16.07.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Борский район:
с. Заплавное
17.07.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Шигонский район:
с. Кяхта (ул. Колхозная)
17.07.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Тольяттинский район:
пос. Менжинский (ул. Рабочая, ул. Лесная, ул. Ульяновская)
17.07.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
п. Разбросной (ул. Зеленая, ул. Овражная)
17.07.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Елховский район:
п. Зеленогорский
17.07.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Исаклинский район:
п. Сокский
17.07.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Кармало-Аделяково
17.07.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Первомайский
18.07.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Надеждино
18.07.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Павловка (ул. Центральная)
18.07.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Нероновка (ул. Полевая, ул. Центральная, ул. Молодежная)
18.07.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Нижняя Орлянка (ул. Центральная)
18.07.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Шигонский район:
с. Кяхта (ул. Лесная)
18.07.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
п. Разбросной (ул. Зеленая, ул. Овражная)
21.07.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Жигулевский район:
с. Валы
21.07.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
п. Разбросной (ул. Зеленая, ул. Овражная)
21.07.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Шенталинский район:
с. Баландаево
21.07.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Шенталинский район:
с. Афонькино
21.07.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Шенталинский район:
с. Под. Андреевка
21.07.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Шенталинский район:
с. Салейкино
21.07.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Кармало-Аделяково
21.07.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Первомайский
21.07.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Ендурайкино
21.07.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Захаркино
21.07.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Старое Якушкино
21.07.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Нероновка (ул. Центральная)
21.07.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Борский район:
с. Немчанка (ул. Большая)
21.07.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Борский район:
с. Таволжанка (ул. Центральная)
22.07.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Шенталинский район:
с. Баландаево
22.07.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Шенталинский район:
с. Афонькино
22.07.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Шенталинский район:
с. Под. Андреевка
22.07.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Шенталинский район:
с. Салейкино
22.07.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Нива (ул. Школьная)
22.07.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Жигулевский район:
с. Валы
22.07.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Тольяттинский район:
пос. Луначарский (ул. Мира, ул. Школьная, ул. Долгова, ул. Советская, ул. Злобина)
22.07.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
п. Разбросной (ул. Зеленая, ул. Овражная)
23.07.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Шигонский район:
с. Кяхта (ул. Центральная)
23.07.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Жигулевский район:
с. Валы
23.07.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
п. Разбросной (ул. Зеленая, ул. Овражная)
23.07.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Старое Якушкино
24.07.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Шигонский район:
с. Камышенка (ул. Полевая)
24.07.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Жигулевский район:
с. Валы
24.07.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
п. Разбросной (ул. Зеленая, ул. Овражная)
25.07.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Жигулевский район:
с. Валы
25.07.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
п. Разбросной (ул. Зеленая, ул. Овражная)
25.07.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Шигонский район:
с. Биринск (ул. Центральная)
25.07.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Исаклинский район:
д. Черная Речка (ул. Центральная, ул. Молодежная, ул. Набережная)
28.07.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Жигулевский район:
с. Валы
28.07.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
п. Разбросной (ул. Зеленая, ул. Овражная)
29.07.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Жигулевский район:
с. Валы
29.07.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
п. Разбросной (ул. Зеленая, ул. Овражная)
30.07.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Шигонский район:
с. Биринск (ул. Макеевская)
30.07.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Жигулевский район:
с. Валы
30.07.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
п. Разбросной (ул. Зеленая, ул. Овражная)
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети. Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября
ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.
Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.