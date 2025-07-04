В двух районах области временно отключат свет с 7 по 10 июля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

07.07.2025 года с 13-00 до 17-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч (ул. Набережная, ул. Советская, ул. Садовая, ул. Малая Садовая, ул. Ново-Садовая, ул. Лесная, ул. Солнечная).

08.07.2025 года с 13-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Молгачи (ул. Титова, ул. Гагарина)

10.07.2025 года с 13-00 до 17-00 (местного времени):

Волжский район:

п. Жгиз ст. Мастрюково (ул. Береговая, ул. Центральная, ул. Подгорная, ул. Мастрюковская, ул. Дубравная).

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.