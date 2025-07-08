Сотрудник АО "Гипровостокнефть" стал полуфиналистом конкурса "Лидеры строительной отрасли"

Подведены итоги отборов участников Всероссийского управленческого конкурса "Лидеры строительной отрасли". Одним из полуфиналистов стал руководитель направления по цифровизации самарского проектного института АО "Гипровостокнефть" Денис Шпилькин.

Фото: предоставлено АО "Гипровостокнефть"

Проводит конкурс Всероссийский центр национальной строительной политики при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, а также профильных министерств и ведомств, отраслевых институтов, объединений и союзов. Цель — содействие выявлению перспективных управленцев и получение ими новых знаний, навыков и практического опыта.

Фото: предоставлено АО "Гипровостокнефть"

В этом году было зарегистрировано 23 547 участников конкурса. По результатам двух отборочных этапов в полуфинал прошли 300 человек из 54 регионов РФ, а также представители Сербии, Турции и Египта. Сейчас они проходят обучение в рамках конкурса, участвуют в образовательных программах от ведущих министерств и ведомств и параллельно работают над проектами, которые будут представлены жюри.

"Мой проект будет посвящен тематике применения нейросетевых технологий на этапах проектирования и строительства. Это то, на чем сейчас сосредоточена моя деятельность в проектном институте", — рассказал Денис Шпилькин.

В финал отберут только 200 человек, которые примут участие в очном финале конкурса. Он состоится в Ярославле с 7 по 10 августа. Программа будет включать в себя групповые и индивидуальные оценочные мероприятия, а также форсайт-сессии с участием ключевых представителей строительной отрасли России. Победители войдут в отраслевой управленческий кадровый резерв.