16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сотрудник АО "Гипровостокнефть" стал полуфиналистом конкурса "Лидеры строительной отрасли" Тольяттиазот подарил автомобиль многодетной семье сотрудника предприятия Стало известно, где в области отключат свет с 8 по 10 июля В двух районах области временно отключат свет с 7 по 10 июля Инновации молодых ученых "СамараНИПИнефти" получили высокую оценку экспертов

ТЭК Экономика и бизнес

Сотрудник АО "Гипровостокнефть" стал полуфиналистом конкурса "Лидеры строительной отрасли"

САМАРА. 8 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 89
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Подведены итоги отборов участников Всероссийского управленческого конкурса "Лидеры строительной отрасли". Одним из полуфиналистов стал руководитель направления по цифровизации самарского проектного института АО "Гипровостокнефть" Денис Шпилькин.

Фото: предоставлено АО "Гипровостокнефть"

Проводит конкурс Всероссийский центр национальной строительной политики при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, а также профильных министерств и ведомств, отраслевых институтов, объединений и союзов. Цель — содействие выявлению перспективных управленцев и получение ими новых знаний, навыков и практического опыта.

Фото: предоставлено АО "Гипровостокнефть"

В этом году было зарегистрировано 23 547 участников конкурса. По результатам двух отборочных этапов в полуфинал прошли 300 человек из 54 регионов РФ, а также представители Сербии, Турции и Египта. Сейчас они проходят обучение в рамках конкурса, участвуют в образовательных программах от ведущих министерств и ведомств и параллельно работают над проектами, которые будут представлены жюри.

"Мой проект будет посвящен тематике применения нейросетевых технологий на этапах проектирования и строительства. Это то, на чем сейчас сосредоточена моя деятельность в проектном институте", — рассказал Денис Шпилькин.

АО "Гипровостокнефть" входит в состав группы компаний АО "Зарубежнефть" и является одним из крупнейших в России институтов по проектированию и исследовательским работам в нефтяной и газовой промышленности. 

В финал отберут только 200 человек, которые примут участие в очном финале конкурса. Он состоится в Ярославле с 7 по 10 августа. Программа будет включать в себя групповые и индивидуальные оценочные мероприятия, а также форсайт-сессии с участием ключевых представителей строительной отрасли России. Победители войдут в отраслевой управленческий кадровый резерв.

ТЭК&Химия №11

ТЭК&Химия №10

ТЭК&Химия №9

ТЭК&Химия №8

ТЭК&Химия №7

ТЭК&Химия №6

ТЭК&Химия №5

ТЭК&Химия №4

ТЭК&Химия №3

ТЭК&Химия №2

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Тихонов 23 мая 2024 06:48 СВГК отчиталась об уменьшении тарифов на техобслуживание газового оборудования

Че то непонятно,раньше те же СВГК работники ходили и проверяли печь ,труубу к ней и все водило в оплату за газ ,щас за газ одни берут а эти я понял остались без денег и решили через ,,обслуживание ,,хапануть и типа теперь им надо набирать новых работников и транспорт чтоб намылить соединение и померить газоанализатором,и за эти ПРОЦЕДУРЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАТЬ,,ПУСТЬ РУКОВОДСТВО В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ СВОИ ОКЛАДЫ ПРИВЕДЕТ В ,,НОРМУ,,ВСЕ ПРОЛОЖЕНО ПРИ СССР И ИХ ТРУД,,РУКОВОДСТВА,,ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ХАПАНИИ ДЕНЕГ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ,ОФИСАМИ И ОХРАНОЙ ОБЛОЖИЛИСЬ простым работягам мало что прибавится в зарплате ,

Вячеслав Гусев 17 марта 2024 03:54 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.

Денис Светлый 04 февраля 2024 10:08 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.

Илья Сердюк 21 марта 2018 11:07 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Прошла экспертизу?

Павел Фирсов 17 марта 2018 17:14 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)

Фото на сайте

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

В Самаре прошел первый межрегиональный форум "Теплогенерация-2024"

В Самаре прошел первый межрегиональный форум "Теплогенерация-2024"

Новые вызовы и новые возможности: в Самаре прошла V Международная конференция нефтегазодобытчиков

Новые вызовы и новые возможности: в Самаре прошла V Международная конференция нефтегазодобытчиков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3