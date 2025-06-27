Стало известно, где отключат свет с 28 по 30 июня

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

28.06.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

пос. Луначарский (ул. Мира, ул. Долгова, ул. Злобина, ул. Цветочная, ул. Специалистов, ул. Пролетарская, ул. Школьная);

28.06.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Кирилловка (ул. Мира)

29.06.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

пос. Луначарский (ул. Мира, ул. Долгова, ул. Злобина, ул. Цветочная, ул. Специалистов, ул. Пролетарская, ул. Школьная);

29.06.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Кирилловка (ул. Мира)

30.06.2025 года с 08-00 до 12-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Старая Шентала

30.06.2025 года с 08-00 до 12-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Багана

30.06.2025 года с 08-00 до 12-00 (местного времени):

Шенталинский район:

Хутор Рыжевой

30.06.2025 года с 09-00 до 12-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Лагода

30.06.2025 года с 09-00 до 12-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Нероновка

30.06.2025 года с 09-00 до 12-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Павловка

30.06.2025 года с 09-00 до 12-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Н. Орлянка

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.