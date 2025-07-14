Страховой Дом ВСК и Банк ДОМ.РФ провели оплату полиса цифровыми рублями

Страховой Дом ВСК совместно с Банком ДОМ.РФ провели пилотную транзакцию с использованием цифрового рубля — инновационного платежного инструмента, разрабатываемого Банком России. В рамках тестирования был успешно приобретен страховой полис, а также отработан механизм возврата средств.
Участник пилотной группы Банка ДОМ.РФ оформил полис "Курс здоровья. Check-up" и оплатил его цифровыми рублями. Операция прошла в штатном режиме, подтвердив успешность работы цифрового рубля. Кроме того, был осуществлен возврат средств на цифровой кошелек, что демонстрирует гибкость и надежность новой платежной системы.
"Банк ДОМ.РФ одним из первых подключился к пилотированию цифрового рубля Банка России. Мы уже протестировали все возможные банковские операции, а теперь приступили к организации взаимодействия с другими участниками финансовой отрасли. Использование цифрового рубля — это абсолютно новый уровень развития платежной инфраструктуры страны, который позволит сделать ежедневные операции еще более выгодными и безопасными", — подчеркнул заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Николай Козак.
"Мы ожидаем, что расчеты в цифровом рубле станут для нас столь же обыденными как наличные и безналичные расчеты, будут удобны и выгодны бизнесу, гражданам и государству. Каждое тестирование — важный шаг в развитии сервиса и подготовке к запуску его массового использования. В перспективе цифровой рубль даст возможности для внедрения инновационных и надежных платежных решений в сфере финансовых услуг", — отметила Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК.
Цифровой рубль — это третья форма денег наряду с наличными и безналичными денежными средствами. Операции с новой формой валюты практически не будут зависеть от ограничений банков в виде комиссий и лимитов: для граждан они будут вовсе бесплатными, а для бизнеса — с минимальной комиссией.
Последние комментарии
Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая