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Общество

Школьники из Самарской области стали победителями соревнований по робототехнике MakeX

САМАРА. 14 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Москве состоялся российский этап международных робототехнических соревнований MakeX. От других аналогичных соревнований концепцию MakeX отличает составление альянсов из команд-участниц.

Фото: организаторы соревнований "MakeX Россия"

В этом году в финале состязались около 100 робоспортсменов более чем из 40 команд со всей России. Самарскую область представили ребята из Центра дополнительного образования ГБОУ СОШ "ОЦ "Южный Город" пос. Придорожный и "Кванториума-63 регион" Тольятти.

По итогам состязаний в номинации Starter первое место заняли Роман Форманюк и Олег Потапов из Южного Города.

В номинации Explorer первое место заняли Ломакин Павел и Ломакин Андрей из "Кванториума-63" Тольятти.
В этом году ребята отправятся в Китай представлять страну на международных соревнованиях MakeX Global.

Призерами в номинации Starter стали учащиеся ГБОУ СОШ "ОЦ "Южный Город" пос. Придорожный: Егор Гусев и Милана Милаева, занявшие второе место; Станислав Карпеев и Максим Судаков, занявшие третье место.

В номинации Explorer призерами стали учащиеся ГБОУ СОШ "ОЦ "Южный город" пос. Придорожный: Григорий Округин, Александр Зайченко, Кирилл Егоров, Владислав Тимашев, занявшие второе место; Павел Петрунин, Максим Круглов, Игорь Форманюк, Дмитрий Рогов, занявшие третье место.

Кроме того, жюри признало лучшими в номинации "Дух MakeX" тольяттинских кванторианцев Григорьева Павла и Глушкова Ярослава.

"Робототехника — одно из перспективных направлений для специалистов в области IT. В нашем регионе ребята с ранних лет могут приобщиться к этой сфере, попробовать себя в разработке и проектировании роботов. Для детей работают Кванториумы и мини-технопарки, "Точки роста" и IT-кубы, где они учатся собирать разнообразных роботов, программировать их. Полученный опыт помогает ребятам познакомиться с профессиями будущего, дает возможность стать впоследствии востребованными специалистами", — отметил министр образования Самарской области Виктор Акопьян.

Центры дополнительного образования, кванториумы и мини-технопарки, "Точки роста" и IT-кубы Самарской области, созданные и функционирующие в рамках нацпроекта "Молодежь и дети", помогают развивать детские таланты и готовить учащихся к соревнованиям. Центры предоставляют современные возможности для углубленного изучения физики, математики, химии и информатики, помогая школьникам развивать интерес к этим наукам.

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