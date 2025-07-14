Губернатор поручил поддержать проекты молодых архитекторов грантами

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с молодыми архитекторами. На ней обсудили перспективы развития архитектурной деятельности в регионе.
Одни из лучших выпускников показали свои проекты. Среди них — планировка ландшафтного парка на стрелке рек Волга и Самара, создание адаптивного досугового центра, благоустройство Безымянки.
Глава региона поставил задачу профильному министерству выбрать 3-5 площадок для благоустройства в регионе и провести для молодых архитекторов конкурс на лучший проект, который они смогут реализовать уже в следующем году благодаря грантовой поддержке.
"Несколько городов бы выбрали, условно: 2 в Самаре, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевске — 5 площадок под общественное пространство, и сделайте внутренний конкурс на гранты на разработку концепции проекта. Обязательное условие, чтобы в команде было не меньше половины молодых ребят — выпускников наших архитектурных кафедр", — сказал Вячеслав Федорищев, обращаясь к заместителю председателя правительства Анастасии Сорокиной и министру градостроительной политики Самарской области Андрею Грачеву.
Губернатор пригласил выпускников на работу в министерство градостроительной политики. В планах областного Правительства настроить систему стажировок студентов, чтобы после окончания учебы у них было достаточно практических навыков для начала работы в любых компаниях региона. Для ускорения процесса Вячеслав Федорищев поручил профильному министерству обеспечить индустриальными партнерами вузовские кафедры, где готовят архитекторов.
"Самое важное — это новое дыхание, которое могут открыть нам молодые архитекторы. Очень интересные идеи они сегодня представили. По-моему, это самые главные проекты, которые волнуют жителей. И посмотреть их с другой — с современной точки зрения и с профессиональной — это, конечно, замечательно", — подчеркнул министр градостроительной политики Самарской области Андрей Грачев.
Отметим, что в этом году Самарская область примет Всероссийский форум молодых архитекторов.
Последние комментарии
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка