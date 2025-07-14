Губернатор поручил поддержать проекты молодых архитекторов грантами

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с молодыми архитекторами. На ней обсудили перспективы развития архитектурной деятельности в регионе.

Одни из лучших выпускников показали свои проекты. Среди них — планировка ландшафтного парка на стрелке рек Волга и Самара, создание адаптивного досугового центра, благоустройство Безымянки.

Глава региона поставил задачу профильному министерству выбрать 3-5 площадок для благоустройства в регионе и провести для молодых архитекторов конкурс на лучший проект, который они смогут реализовать уже в следующем году благодаря грантовой поддержке.

"Несколько городов бы выбрали, условно: 2 в Самаре, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевске — 5 площадок под общественное пространство, и сделайте внутренний конкурс на гранты на разработку концепции проекта. Обязательное условие, чтобы в команде было не меньше половины молодых ребят — выпускников наших архитектурных кафедр", — сказал Вячеслав Федорищев, обращаясь к заместителю председателя правительства Анастасии Сорокиной и министру градостроительной политики Самарской области Андрею Грачеву.

Губернатор пригласил выпускников на работу в министерство градостроительной политики. В планах областного Правительства настроить систему стажировок студентов, чтобы после окончания учебы у них было достаточно практических навыков для начала работы в любых компаниях региона. Для ускорения процесса Вячеслав Федорищев поручил профильному министерству обеспечить индустриальными партнерами вузовские кафедры, где готовят архитекторов.

"Самое важное — это новое дыхание, которое могут открыть нам молодые архитекторы. Очень интересные идеи они сегодня представили. По-моему, это самые главные проекты, которые волнуют жителей. И посмотреть их с другой — с современной точки зрения и с профессиональной — это, конечно, замечательно", — подчеркнул министр градостроительной политики Самарской области Андрей Грачев.

Отметим, что в этом году Самарская область примет Всероссийский форум молодых архитекторов.