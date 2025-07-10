Более 4 тысяч предупреждений направлено абонентам, не предоставившим доступ к оборудованию для проведения ТО ВДГО/ВКГО

В соответствии с действующим законодательством техническое обслуживание газового оборудования в квартирах и частных домовладениях проводится раз в год при наличии договора с газораспределительной организацией. В 2025 году в зоне эксплуатационной ответственности "Газпром газораспределение Самара" работы проведены более чем у 12 тысяч абонентов.

Потребителям, которые заключили договор, но по разным причинам пропустили визит слесаря для проведения ТО ВДГО/ВКГО, направлены заказные письма о необходимости в недельный срок связаться с компанией и выбрать подходящую дату и время для выезда специалиста. В случае отсутствия обратной связи от потребителя уведомления будут направлены повторно. Всего в первом полугодии абонентам направлен 4131 документ.

Двукратный недопуск слесаря для осуществления ТО ВДГО/ВКГО является основанием для приостановления подачи газа после составления акта об отказев допуске к оборудованию, невозможности проведения работ и его направления в Государственную жилищную инспекцию.

Самостоятельно оставить заявку для вызова мастера в удобный день и час, уточнить перечень работ и прейскурант на услуги по техническому обслуживанию газового оборудования можно в специальном разделе. Плановые даты визита специалистов компании размещены в открытом доступе на официальном сайте.

"Наличие газового оборудования в жилых помещениях возлагает на потребителей ряд обязанностей, которые, прежде всего, направлены на обеспечение безопасности его использования. Поэтому мы призываем абонентов своевременно проводить техническое обслуживание приборов. Это поможет избежать собственнику различных негативных последствий", — отметил главный специалист по внутридомовому газовому оборудованию "Газпром газораспределение Самара" Дмитрий Липатов.