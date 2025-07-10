Более 4 тысяч предупреждений направлено абонентам, не предоставившим доступ к оборудованию для проведения ТО ВДГО/ВКГО

В соответствии с действующим законодательством техническое обслуживание газового оборудования в квартирах и частных домовладениях проводится раз в год при наличии договора с газораспределительной организацией. В 2025 году в зоне эксплуатационной ответственности "Газпром газораспределение Самара" работы проведены более чем у 12 тысяч абонентов.
Потребителям, которые заключили договор, но по разным причинам пропустили визит слесаря для проведения ТО ВДГО/ВКГО, направлены заказные письма о необходимости в недельный срок связаться с компанией и выбрать подходящую дату и время для выезда специалиста. В случае отсутствия обратной связи от потребителя уведомления будут направлены повторно. Всего в первом полугодии абонентам направлен 4131 документ.
Двукратный недопуск слесаря для осуществления ТО ВДГО/ВКГО является основанием для приостановления подачи газа после составления акта об отказев допуске к оборудованию, невозможности проведения работ и его направления в Государственную жилищную инспекцию.
Самостоятельно оставить заявку для вызова мастера в удобный день и час, уточнить перечень работ и прейскурант на услуги по техническому обслуживанию газового оборудования можно в специальном разделе. Плановые даты визита специалистов компании размещены в открытом доступе на официальном сайте.
"Наличие газового оборудования в жилых помещениях возлагает на потребителей ряд обязанностей, которые, прежде всего, направлены на обеспечение безопасности его использования. Поэтому мы призываем абонентов своевременно проводить техническое обслуживание приборов. Это поможет избежать собственнику различных негативных последствий", — отметил главный специалист по внутридомовому газовому оборудованию "Газпром газораспределение Самара" Дмитрий Липатов.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!