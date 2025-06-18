Названы новые сроки отмены "мусорящих метров" в самарских МКД

Поручение губернатора Вячеслава Федорищева о переводе жителей многоквартирных домов (МКД) в городах Самарской области на начисления за вывоз мусора по количеству проживающих находится на стадии выполнения. Об этом в интервью Волга Ньюс сообщил министр природных ресурсов и экологии Артем Ефимов.
"Пакет документов сформирован, осуществляется актуализация данных о фактически проживающих в квартирах. Приведу пример: в домах, обслуживаемых одной из управляющих компаний, зарегистрировано 900 человек, а проживает 2000. Мы понимаем, что эти данные нам нужно синхронизировать. И не только потому, что 2000 человек мусорят больше, чем 900. Здесь все-таки речь идет и о том, чтобы этот переход был справедлив. Поэтому мы взяли время до сентября-октября для того, чтобы накопить базу данных регионального оператора и иметь возможность в моменте поменять систему выставления счетов. И как раз можно сверить данные на сайте регионального оператора о количестве проживающих", - сказал министр.
Кстати, регоператор - АО "Экология" - уже приступил к сбору данных о количестве проживающих и зарегистрированных в домах на своем сайте.
Причиной перехода на новую систему оплаты стало недовольство горожан. Они настаивают, что мусорят люди, а не квадратные метры. С 1 сентября 2024 г. на оплату по числу жильцов перевели индивидуальные дома в городах. Жителей МКД планировали перевести на новую систему в конце октября. Но процесс подготовки затянулся как раз из-за формирования базы данных.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!