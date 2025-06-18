Названы новые сроки отмены "мусорящих метров" в самарских МКД

Поручение губернатора Вячеслава Федорищева о переводе жителей многоквартирных домов (МКД) в городах Самарской области на начисления за вывоз мусора по количеству проживающих находится на стадии выполнения. Об этом в интервью Волга Ньюс сообщил министр природных ресурсов и экологии Артем Ефимов.

"Пакет документов сформирован, осуществляется актуализация данных о фактически проживающих в квартирах. Приведу пример: в домах, обслуживаемых одной из управляющих компаний, зарегистрировано 900 человек, а проживает 2000. Мы понимаем, что эти данные нам нужно синхронизировать. И не только потому, что 2000 человек мусорят больше, чем 900. Здесь все-таки речь идет и о том, чтобы этот переход был справедлив. Поэтому мы взяли время до сентября-октября для того, чтобы накопить базу данных регионального оператора и иметь возможность в моменте поменять систему выставления счетов. И как раз можно сверить данные на сайте регионального оператора о количестве проживающих", - сказал министр.

Кстати, регоператор - АО "Экология" - уже приступил к сбору данных о количестве проживающих и зарегистрированных в домах на своем сайте.

Фото: АО "Экология"

Причиной перехода на новую систему оплаты стало недовольство горожан. Они настаивают, что мусорят люди, а не квадратные метры. С 1 сентября 2024 г. на оплату по числу жильцов перевели индивидуальные дома в городах. Жителей МКД планировали перевести на новую систему в конце октября. Но процесс подготовки затянулся как раз из-за формирования базы данных.