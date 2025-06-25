Администрация Самары судится за содержание мусорных контейнеров в Крутых Ключах

Арбитражный суд Самарской области разбирается в иске администрации областной столицы к ООО "УК Авиакор-Стандарт", управляющей домами в мкр. Крутые Ключи.

Так, город просит заставить УК содержать контейнерные площадки по адресам в пос. Мехзавод:

— ул. Крутые Ключи, 5, 7, 13, 26, 23, 37, 39;

— ул. Мира, 10, 12, 15, 16, 31, 53;

— ул. Евгения Золотухина, 10, 22, 25, 30, 38;

— ул. Маршала Устинова, 7;

— ул. Виталия Жалнина, 12;

— бульвар Ивана Финютина, 40, 62, 56, 54, 53, 67.

Ответчик попросил привлечь к участию в деле в качестве третьих лиц Госжилинспекцию Самарской области и региональную прокуратуру.

Суд согласился. Предварительное заседание назначено на 17 июля.