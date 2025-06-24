Более 200 тысяч клиентов "ЭнергосбыТ Плюс" передают показания приборов учёта с помощью личного кабинета

Каждый третий клиент Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" пользуется Личным кабинетом для передачи показаний счётчиков. Данный сервис позволяет сделать это быстро и надёжно, исключая возможные ошибки операторов при внесении данных.

Важно отметить, что при своевременной передаче показаний счётчиков корректный расчёт будет не только в рамках индивидуальных начислений, но и в части общедомовых нужд, которые оплачиваются всеми собственниками.

Помимо личного кабинета для передачи данных приборов учёта, жители Самарской области могут воспользоваться дополнительными дистанционными каналами:

— через вкладку "Передача показаний онлайн" на сайте;

— QR-кодом на квитанции;

— в онлайн-чате на официальном сайте;

— в мессенджере Telegram;

— в социальной сети "ВКонтакте";

— с помощью голосового помощника Яндекса "Алиса";

— при оплате через "Альфа Банк", "Россельхозбанк", "ВТБ банк", "Почта Банк", "Промсвязьбанк", Почту России, Госуслуги;

— в мобильном приложении Сбербанк;

— по круглосуточным телефонам в городах присутствия;

— через оператора контакт-центра (с 7:00 до 19:00) — 8-800-700-10-32.

"ЭнергосбыТ Плюс" напоминает, что передать показания приборов учёта необходимо до 25 июня.