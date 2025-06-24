Более 200 тысяч клиентов "ЭнергосбыТ Плюс" передают показания приборов учёта с помощью личного кабинета

Каждый третий клиент Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" пользуется Личным кабинетом для передачи показаний счётчиков. Данный сервис позволяет сделать это быстро и надёжно, исключая возможные ошибки операторов при внесении данных.
Важно отметить, что при своевременной передаче показаний счётчиков корректный расчёт будет не только в рамках индивидуальных начислений, но и в части общедомовых нужд, которые оплачиваются всеми собственниками.
Помимо личного кабинета для передачи данных приборов учёта, жители Самарской области могут воспользоваться дополнительными дистанционными каналами:
— через вкладку "Передача показаний онлайн" на сайте;
— QR-кодом на квитанции;
— в онлайн-чате на официальном сайте;
— в мессенджере Telegram;
— в социальной сети "ВКонтакте";
— с помощью голосового помощника Яндекса "Алиса";
— при оплате через "Альфа Банк", "Россельхозбанк", "ВТБ банк", "Почта Банк", "Промсвязьбанк", Почту России, Госуслуги;
— в мобильном приложении Сбербанк;
— по круглосуточным телефонам в городах присутствия;
— через оператора контакт-центра (с 7:00 до 19:00) — 8-800-700-10-32.
"ЭнергосбыТ Плюс" напоминает, что передать показания приборов учёта необходимо до 25 июня.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!