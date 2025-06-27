На средства госпрограммы в Волжском районе Самарской области благоустраивают парк "Победы"

С опережением графика выполнен первый этап благоустройства парка "Победы" в селе Воскресенка Волжского района. Новый облик общественное пространство получило благодаря госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий Самарской области". Обновлена входная группа, приведены в порядок мемориальный комплекс, пешеходная дорожка и ограждения, появилось освещение.

"На благоустройство этого знакового для селян места в 2025 году направлено 2,6 млн рублей, из которых 2 млн рублей — в рамках госпрограммы, еще 600 тыс. рублей — средства местного бюджета. В результате приведены в порядок мемориальный комплекс и плиты с именами погибших в Великой Отечественной войне. Входная зона обрела красивую световую арку, ею лучше всего любоваться в сумерках. И, что важно, мы установили освещение, его раньше здесь вообще не было. Плюс обновили ограждение, установили скамейки и урны", — поделилась Ирина Рустамова, заместитель главы сельского поселения Воскресенка по финансовым вопросам.

Следующим шагом преобразования парка уже в 2026 году станет установка монумента участникам локальных войн, где в том числе будут увековечены имена жителей села погибших героев СВО. Он появится рядом со скульптурой солдата, воздвигнутой в честь сложивших свои головы в годы ВОВ жителей села. Прилегающую к этому памятнику и пока неблагоустроенную "тыльную" сторону парка тоже приведут в порядок.

"В наших планах, инициированных на сходе сельским активом, разделить зону памяти и прогулочную часть. Благоустроенная территория должна быть удобной для наших мам с детьми, старшего поколения и молодежи", — рассказала председатель Собрания представителей сельского поселения Воскресенка Надежда Еременко.

Сметная стоимость предстоящих в 2026 году работ составляет 2,4 млн рублей. Предусмотрели местные власти и третий этап проекта реконструкции парка "Победы". Он рассчитан на 2027–2028 годы.

Повышение качества жизни на селе за счет развития инфраструктуры, создания рабочих мест и цифровизации сельской местности осуществляется в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий Самарской области". Глава региона Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что заявки, которые уже поданы в рамках госпрограммы, получат поддержку.

Напомним, что в 2025 году в Самарской области на реализацию программы "Комплексное развитие сельских территорий" привлечено из федерального бюджета почти 1,3 миллиарда рублей. Средства направлены на создание комфортной инфраструктуры для жителей муниципальных районов.