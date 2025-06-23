Участник "Школы героев" Денис Радченко помог жителям Самары решить коммунальные проблемы

Подвалы и бани затопило, а в домах — запах канализации. Два месяца жители Южного проезда. В Самаре страдали из-за забитой системы водоотведения.
К решению проблемы подключился ветеран СВО, выпускник первого потока региональной программы "Школы героев", инспектор ГЖИ Самарской области Денис Радченко. С жалобой к нему обратились сами жители Южного проезда.
Необходимые знания для работы по решению проблем жителей, в том числе в сфере ЖКХ, Денис получил благодаря проекту "Школа героев", созданному по поручению губернатора Вячеслава Федорищева как продолжение президентской кадровой программы "Время героев".
"Сначала связался с РКС и уже буквально на следующий день встретились на месте и обсудили план дальнейших действий. Сейчас устанавливаются причины засора, ведутся работы — проблема будет решена", — прокомментировал ветеран СВО.
"Работы продолжаются, на каждом участке постепенно. Будем проводить полностью профилактическую очистку с очисткой колодцев дальше, до конца линии", — прокомментировал представитель коммунальной службы.
Ранее жители уже обращались по поводу засоров в канализации. Но капитально ей коммунальщики
занялись лишь этим летом, под контролем Дениса Радченко. Обещают устранить проблему для всей улицы.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!