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ЖКХ и благоустройство Общество

Участник "Школы героев" Денис Радченко помог жителям Самары решить коммунальные проблемы

САМАРА. 23 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Подвалы и бани затопило, а в домах — запах канализации. Два месяца жители Южного проезда. В Самаре страдали из-за забитой системы водоотведения.

К решению проблемы подключился ветеран СВО, выпускник первого потока региональной программы "Школы героев", инспектор ГЖИ Самарской области Денис Радченко. С жалобой к нему обратились сами жители Южного проезда.

Необходимые знания для работы по решению проблем жителей, в том числе в сфере ЖКХ, Денис получил благодаря проекту "Школа героев", созданному по поручению губернатора Вячеслава Федорищева как продолжение президентской кадровой программы "Время героев".

"Сначала связался с РКС и уже буквально на следующий день встретились на месте и обсудили план дальнейших действий. Сейчас устанавливаются причины засора, ведутся работы — проблема будет решена", — прокомментировал ветеран СВО.

"Работы продолжаются, на каждом участке постепенно. Будем проводить полностью профилактическую очистку с очисткой колодцев дальше, до конца линии", — прокомментировал представитель коммунальной службы.

Ранее жители уже обращались по поводу засоров в канализации. Но капитально ей коммунальщики
занялись лишь этим летом, под контролем Дениса Радченко. Обещают устранить проблему для всей улицы.

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