Робот-диагност обследовал свыше 5 км тепловых сетей "Т Плюс" в Самарской области

С мая 2025 года диагностический телеуправляемый комплекс "Т Плюс" уже обследовал более 5 км трубопроводов в Самаре, Новокуйбышевске и Сызрани. Этот робот уникален тем, что оценивает техническое состояние тепловых сетей изнутри: он сканирует трубу с помощью магнитного поля, определяя участки максимального утонения металла.

В настоящее время робот-диагност завершает оценку теплосети на проспекте Карла Маркса в Самаре. Здесь ему предстоит обследовать 1 км 280 метров подземных коммуникаций. В случае выявления изношенных участков специалистами "Т Плюс" будут запланированы ремонтные работы.

Данное оборудование является отечественной разработкой и позволяет выполнять диагностику трубопроводов без проведения раскопок. Это крайне важно при проверке состояния трасс под дорогами и трамвайными путями. В планах 2025 года продолжить поиск изношенных участков на тепловых сетях Самарской области, а также произвести внутритрубную диагностику в Ульяновске, Кирове и Саранске.