16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области разрабатывают сервис вывоза строительного мусора Названы новые сроки отмены "мусорящих метров" в самарских МКД Самарцам собираются платить за раздельный сбор мусора В Самарской области создадут площадки для крупногабаритного мусора "Т Плюс" заменит участок теплосети по улице Первомайской в Самаре

ЖКХ и благоустройство Общество

В Самарской области разрабатывают сервис вывоза строительного мусора

САМАРА. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 173
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов анонсировал запуск сервиса по вывозу строительного мусора. О том, как будет работать ресурс, он рассказал в интервью Волга Ньюс.

Фото: Волга Ньюс

"Мы прорабатываем сервис вывоза строительного мусора. Планируется, что он будет таким же простым, как доставка пиццы: нажал кнопку - и так же быстро, как курьер, приехала лицензированная компания, забрала строительный мусор и за конкурентную плату увезла. Дальше она в соответствии с законодательством перевезет и утилизирует его", - рассказал министр.

Артем Ефимов: "Нам удалось стабилизировать работу регоператора ТКО" Артем Ефимов: "Нам удалось стабилизировать работу регоператора ТКО"
Министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов в интервью порталу "Волга Ньюс" рассказал о том, как в регионе перестраивается система обращения с отходами, о перспективах перехода на подушевую оплату, о проекте-аналоге подмосковного "Мегабака" и сервисе по вывозу строительного мусора.

По его словам, система обращения со строительными отходами должна быть выстроена в ближайшем будущем:

"Потребность в ней связана и с активно реализуемой в регионе программой по расселению ветхого жилья. При демонтаже зданий образуется большой объем отходов. Мы понимаем, что отрасль не готова его "переварить".

Также муниципалитетам выделили средства на обустройство площадок для крупногабаритного мусора.

Гид потребителя

Последние комментарии

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Viktor Danko 01 апреля 2025 18:44 "Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?

Вася Пупкин 18 февраля 2025 16:02 Мэрия Самары найдет концессионеров на ЖКХ-коммуникации

Готовьте карманы, самарцы...

Aleksey Vasilyev 06 февраля 2025 14:39 "Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???

Павел Семенов 30 декабря 2024 13:21 В Самаре вновь возникли сбои с теплоснабжением в десятках домов

Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!

Фото на сайте

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6