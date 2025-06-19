В Самарской области разрабатывают сервис вывоза строительного мусора

Министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов анонсировал запуск сервиса по вывозу строительного мусора. О том, как будет работать ресурс, он рассказал в интервью Волга Ньюс.
"Мы прорабатываем сервис вывоза строительного мусора. Планируется, что он будет таким же простым, как доставка пиццы: нажал кнопку - и так же быстро, как курьер, приехала лицензированная компания, забрала строительный мусор и за конкурентную плату увезла. Дальше она в соответствии с законодательством перевезет и утилизирует его", - рассказал министр.
По его словам, система обращения со строительными отходами должна быть выстроена в ближайшем будущем:
"Потребность в ней связана и с активно реализуемой в регионе программой по расселению ветхого жилья. При демонтаже зданий образуется большой объем отходов. Мы понимаем, что отрасль не готова его "переварить".
Также муниципалитетам выделили средства на обустройство площадок для крупногабаритного мусора.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!