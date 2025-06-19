В Самарской области разрабатывают сервис вывоза строительного мусора

Министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов анонсировал запуск сервиса по вывозу строительного мусора. О том, как будет работать ресурс, он рассказал в интервью Волга Ньюс.

"Мы прорабатываем сервис вывоза строительного мусора. Планируется, что он будет таким же простым, как доставка пиццы: нажал кнопку - и так же быстро, как курьер, приехала лицензированная компания, забрала строительный мусор и за конкурентную плату увезла. Дальше она в соответствии с законодательством перевезет и утилизирует его", - рассказал министр.

Артем Ефимов: "Нам удалось стабилизировать работу регоператора ТКО" Министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов в интервью порталу "Волга Ньюс" рассказал о том, как в регионе перестраивается система обращения с отходами, о перспективах перехода на подушевую оплату, о проекте-аналоге подмосковного "Мегабака" и сервисе по вывозу строительного мусора.

По его словам, система обращения со строительными отходами должна быть выстроена в ближайшем будущем:

"Потребность в ней связана и с активно реализуемой в регионе программой по расселению ветхого жилья. При демонтаже зданий образуется большой объем отходов. Мы понимаем, что отрасль не готова его "переварить".

Также муниципалитетам выделили средства на обустройство площадок для крупногабаритного мусора.