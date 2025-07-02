Несколько тысяч самарцев временно останутся без горячей воды в связи с ремонтом теплосетей

Со 2 июля специалисты филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" приступят к ремонту III тепломагистрали от Самарской ТЭЦ. В связи с этим со 2 по 15 июля будет приостановлено горячее водоснабжение в Кировском и Промышленном районах: в границах улиц Ташкентской, Алма-Атинской, Георгия Димитрова, Московского шоссе, проспекта Кирова, а также улиц Губанова, Солнечной, Ново-Вокзальной и Силовой в Кировском и Промышленном районах.
В рамках ремонта специалисты проведут гидравлические испытания тепловых сетей и проверят трубы повышенным давлением воды. Это позволит выявить слабые участки теплосетей и заменить их, чтобы в следующем отопительном сезоне повысить надежность теплоснабжения жилых домов и социальных объектов.
Компания "Т Плюс" призывает жителей города с пониманием отнестись к вынужденным ограничениям, а также рекомендует не забывать о правилах безопасности вблизи энергообъектов.
С адресами домов, попадающих в зону временного ограничения подачи горячей воды, можно ознакомиться в карточках, размещенных на сайте мэрии. Об инцидентах на теплосетях или отсутствии крышек люков на теплокамерах необходимо сообщать в "Тепловую справочную службу" (ТСС) на портале или по телефону (846) 953-79-04.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!