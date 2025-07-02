Несколько тысяч самарцев временно останутся без горячей воды в связи с ремонтом теплосетей

Со 2 июля специалисты филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" приступят к ремонту III тепломагистрали от Самарской ТЭЦ. В связи с этим со 2 по 15 июля будет приостановлено горячее водоснабжение в Кировском и Промышленном районах: в границах улиц Ташкентской, Алма-Атинской, Георгия Димитрова, Московского шоссе, проспекта Кирова, а также улиц Губанова, Солнечной, Ново-Вокзальной и Силовой в Кировском и Промышленном районах.

В рамках ремонта специалисты проведут гидравлические испытания тепловых сетей и проверят трубы повышенным давлением воды. Это позволит выявить слабые участки теплосетей и заменить их, чтобы в следующем отопительном сезоне повысить надежность теплоснабжения жилых домов и социальных объектов.

Компания "Т Плюс" призывает жителей города с пониманием отнестись к вынужденным ограничениям, а также рекомендует не забывать о правилах безопасности вблизи энергообъектов.

С адресами домов, попадающих в зону временного ограничения подачи горячей воды, можно ознакомиться в карточках, размещенных на сайте мэрии. Об инцидентах на теплосетях или отсутствии крышек люков на теплокамерах необходимо сообщать в "Тепловую справочную службу" (ТСС) на портале или по телефону (846) 953-79-04.