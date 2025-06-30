"Тольяттиазот" оценил реализацию проекта по развитию комфортной городской среды

ТОАЗ поддержал инициативу территориального общественного самоуправления № 8 (ТОС-8) Комсомольского района г. о. Тольятти по развитию комфортной городской среды. Проект "Микрорайон Шлюзовой — чистый район" был реализован в рамках VII этапа грантового конкурса "Химия добра".

Концепция проекта была направлена на развитие комфортной городской среды, включающей общественные пространства микрорайона Шлюзовой. Ключевой задачей стала установка системы видеонаблюдения, позволяющей исключить вандальные действия в отношении общего имущества, избежать возникновение несанкционированных свалок и обеспечить безопасность жителей.

На грантовые средства предприятия было приобретено и смонтировано специальное оборудование, включающее уличные камеры, видеорегистраторы и устройства для хранения данных. Система была распространена на дворовые территории многоквартирных домов по адресам: ул. Шлюзовая, 17, 19, 21, 23, ул. Севастопольская, 3, ул. Зеленая, 10, а также на прилегающие к ним детские площадки и места для сбора мусора.

Оценили реализацию проекта представители "Тольяттиазота" и администрации г. о. Тольятти. На встрече с активистами микрорайона они получили положительную обратную связь от жителей.

"Дворовые территории и общественные места, несомненно, нуждаются в дополнительном контроле. Идея активистов ТОС-8, которая была выдвинута на грант "Тольяттиазота" в качестве экспериментальной, предполагает поддержание общественного порядка во дворах, а также мониторинг деятельности коммунальных организаций, обслуживающих дома. Это необходимо для исключения возникновения несанкционированных свалок, защиты от правонарушений и сохранения безопасной обстановки в микрорайоне в целом. Сейчас мы видим первые результаты и положительную динамику в реализации проекта, поэтому не исключаю, что данная практика будет распространена и на другие территории Комсомольского района", — отметил глава администрации Комсомольского района Тольятти Михаил Абросимов.