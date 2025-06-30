"Тольяттиазот" оценил реализацию проекта по развитию комфортной городской среды

ТОАЗ поддержал инициативу территориального общественного самоуправления № 8 (ТОС-8) Комсомольского района г. о. Тольятти по развитию комфортной городской среды. Проект "Микрорайон Шлюзовой — чистый район" был реализован в рамках VII этапа грантового конкурса "Химия добра".
Концепция проекта была направлена на развитие комфортной городской среды, включающей общественные пространства микрорайона Шлюзовой. Ключевой задачей стала установка системы видеонаблюдения, позволяющей исключить вандальные действия в отношении общего имущества, избежать возникновение несанкционированных свалок и обеспечить безопасность жителей.
На грантовые средства предприятия было приобретено и смонтировано специальное оборудование, включающее уличные камеры, видеорегистраторы и устройства для хранения данных. Система была распространена на дворовые территории многоквартирных домов по адресам: ул. Шлюзовая, 17, 19, 21, 23, ул. Севастопольская, 3, ул. Зеленая, 10, а также на прилегающие к ним детские площадки и места для сбора мусора.
Оценили реализацию проекта представители "Тольяттиазота" и администрации г. о. Тольятти. На встрече с активистами микрорайона они получили положительную обратную связь от жителей.
"Дворовые территории и общественные места, несомненно, нуждаются в дополнительном контроле. Идея активистов ТОС-8, которая была выдвинута на грант "Тольяттиазота" в качестве экспериментальной, предполагает поддержание общественного порядка во дворах, а также мониторинг деятельности коммунальных организаций, обслуживающих дома. Это необходимо для исключения возникновения несанкционированных свалок, защиты от правонарушений и сохранения безопасной обстановки в микрорайоне в целом. Сейчас мы видим первые результаты и положительную динамику в реализации проекта, поэтому не исключаю, что данная практика будет распространена и на другие территории Комсомольского района", — отметил глава администрации Комсомольского района Тольятти Михаил Абросимов.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!