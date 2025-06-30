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ЖКХ и благоустройство Общество

"Тольяттиазот" оценил реализацию проекта по развитию комфортной городской среды

ТОЛЬЯТТИ. 30 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ТОАЗ поддержал инициативу территориального общественного самоуправления № 8 (ТОС-8) Комсомольского района г. о. Тольятти по развитию комфортной городской среды. Проект "Микрорайон Шлюзовой — чистый район" был реализован в рамках VII этапа грантового конкурса "Химия добра".

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Концепция проекта была направлена на развитие комфортной городской среды, включающей общественные пространства микрорайона Шлюзовой. Ключевой задачей стала установка системы видеонаблюдения, позволяющей исключить вандальные действия в отношении общего имущества, избежать возникновение несанкционированных свалок и обеспечить безопасность жителей.
На грантовые средства предприятия было приобретено и смонтировано специальное оборудование, включающее уличные камеры, видеорегистраторы и устройства для хранения данных. Система была распространена на дворовые территории многоквартирных домов по адресам: ул. Шлюзовая, 17, 19, 21, 23, ул. Севастопольская, 3, ул. Зеленая, 10, а также на прилегающие к ним детские площадки и места для сбора мусора.

Оценили реализацию проекта представители "Тольяттиазота" и администрации г. о. Тольятти. На встрече с активистами микрорайона они получили положительную обратную связь от жителей.

"Дворовые территории и общественные места, несомненно, нуждаются в дополнительном контроле. Идея активистов ТОС-8, которая была выдвинута на грант "Тольяттиазота" в качестве экспериментальной, предполагает поддержание общественного порядка во дворах, а также мониторинг деятельности коммунальных организаций, обслуживающих дома. Это необходимо для исключения возникновения несанкционированных свалок, защиты от правонарушений и сохранения безопасной обстановки в микрорайоне в целом. Сейчас мы видим первые результаты и положительную динамику в реализации проекта, поэтому не исключаю, что данная практика будет распространена и на другие территории Комсомольского района", — отметил глава администрации Комсомольского района Тольятти Михаил Абросимов.

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