Энергетики "Т Плюс" напоминают об ответственности за противоправные действия на энергообъектах

Самарский филиал ПАО "Т Плюс" информирует жителей региона о недопустимости незаконного проникновения на объекты электроэнергетики, в том числе на территории теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), котельных и центральных тепловых пунктов (ЦТП), а также о недопустимости любого воздействия на оборудование, включая трансформаторы, распределительные устройства и другие элементы энергоинфраструктуры.
Подобные действия создают угрозу жизни и здоровью людей, могут привести к авариям, перебоям в энергоснабжении и нарушению теплоснабжения населённых пунктов. Кроме того, повреждение оборудования энергообъектов влечёт за собой значительные материальные потери и может парализовать работу жизненно важных объектов инфраструктуры.
Предупреждаем, что за незаконное проникновение на охраняемые объекты и воздействие на их оборудование предусмотрена уголовная ответственность по статьям Уголовного кодекса РФ:
- Статья 281 УК РФ — Диверсия (наказание — до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение);
- Статья 215.2 УК РФ — Повреждение объектов энергетики, повлекшее тяжкие последствия (наказание — до 7 лет лишения свободы);
- Статья 158 УК РФ — Кража (наказание — до 10 лет лишения свободы);
- Статья 214 УК РФ — Вандализм (наказание — до 3 лет лишения свободы);
- Статья 167 УК РФ — Умышленное уничтожение или повреждение имущества (наказание — до 5 лет лишения свободы).
Самарский филиал ПАО "Т Плюс" призывает граждан соблюдать закон, не подвергать себя и окружающих опасности, а также незамедлительно сообщать о любых попытках проникновения или повреждения оборудования по телефонам:
- Единая дежурно-диспетчерская служба: 112;
- Полиция: 102.
Берегите себя и помните: энергообъекты — важная часть жизнеобеспечивающей инфраструктуры Самарской области, а их защита — залог стабильной работы коммунального комплекса и безопасности всего региона.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!