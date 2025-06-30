Энергетики "Т Плюс" напоминают об ответственности за противоправные действия на энергообъектах

Самарский филиал ПАО "Т Плюс" информирует жителей региона о недопустимости незаконного проникновения на объекты электроэнергетики, в том числе на территории теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), котельных и центральных тепловых пунктов (ЦТП), а также о недопустимости любого воздействия на оборудование, включая трансформаторы, распределительные устройства и другие элементы энергоинфраструктуры.

Подобные действия создают угрозу жизни и здоровью людей, могут привести к авариям, перебоям в энергоснабжении и нарушению теплоснабжения населённых пунктов. Кроме того, повреждение оборудования энергообъектов влечёт за собой значительные материальные потери и может парализовать работу жизненно важных объектов инфраструктуры.

Предупреждаем, что за незаконное проникновение на охраняемые объекты и воздействие на их оборудование предусмотрена уголовная ответственность по статьям Уголовного кодекса РФ:

Статья 281 УК РФ — Диверсия (наказание — до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение);

Статья 215.2 УК РФ — Повреждение объектов энергетики, повлекшее тяжкие последствия (наказание — до 7 лет лишения свободы);

Статья 158 УК РФ — Кража (наказание — до 10 лет лишения свободы);

Статья 214 УК РФ — Вандализм (наказание — до 3 лет лишения свободы);

Статья 167 УК РФ — Умышленное уничтожение или повреждение имущества (наказание — до 5 лет лишения свободы).

Самарский филиал ПАО "Т Плюс" призывает граждан соблюдать закон, не подвергать себя и окружающих опасности, а также незамедлительно сообщать о любых попытках проникновения или повреждения оборудования по телефонам:

Единая дежурно-диспетчерская служба: 112;

Полиция: 102.

Берегите себя и помните: энергообъекты — важная часть жизнеобеспечивающей инфраструктуры Самарской области, а их защита — залог стабильной работы коммунального комплекса и безопасности всего региона.