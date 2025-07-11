В Самаре энергетики проведут следующий этап подготовки теплосетей к зиме

В Самаре сотрудники "Т Плюс" выполнят плановый ремонт тепловых сетей привокзальной отопительной котельной. В связи с этим с 16 по 29 июля будет временно приостановлено горячее водоснабжение жилых домов и организаций в границах следующих улиц:

ул. Авроры — ул. Больничная — ул. Аэродромная — ул. Дзержинского — ул. Мяги — ул. Гагарина — ул. М. Тореза — ул. Н. Панова — К. Маркса — ул. Луначарского — пр. Ленина — ул. Мичурина — ул. Дачная — ул. Челюскинцев — ул. Мечникова — ул. Урицкого — ул. Агибалова — ул. Ново-Садовая — ул. Лейтенанта Шмидта — ул. Рабочая — ул. Часовая — ул. Волгина — ул. Партизанская — ул. Ерошевского — ул. Красноармейская — пр. Масленникова — ул. Братьев Коростелевых — ул. Арцыбушевская, ул. Вилоновская — ул. Владимирская — ул. Венцека — ул. Г. Митерева — ул. Коммуниcтическая.

В ходе ремонта энергетики проверят тепловые сети на прочность повышенным давлением холодной воды. Это поможет определить участи трубопроводов со скрытыми дефектами и оперативно их устранить, чтобы в зимнее время сократить риск отключений отопления. Гидравлические испытания проходят ежегодно в летний период и являются самым эффективным способом диагностики технического состояния теплосети.

Энергетики "Т Плюс" призывают горожан соблюдать правила безопасности вблизи энергетических объектов:

— не оставлять автотранспорт на тепловых трассах, тепловых камерах, люках колодцев, вблизи наружных трубопроводов;

— ограничить пребывание вблизи наружных теплосетей и тепловых камер;

— разъяснить детям опасность игр вблизи энергообъектов.

После устранения выявленных повреждений теплотехники вместе с обслуживающими организациями восстановят горячее водоснабжение жилых домов, социальных объектов и организаций.

Обо всех обнаруженных дефектах или отсутствии крышек люков на теплокамерах необходимо сообщать в "Тепловую справочную службу" (ТСС) на портале tss.tplusgroup.ru.