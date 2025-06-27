В Самарской области стартовал конкурс котельных "Надежное тепло"

В Самарской области стартовал конкурс "Надежное тепло" среди котельных малых городов и сельских поселений. Организаторы - Союз "Торгово-промышленная палата Самарской области", "ПромКомплекСервис" и "Вымпелгаз".

Конкурс котельных проводится уже в третий раз. В этом году его поддержали известные в сфере теплогенерации компании: "ЛАВАРТ Поволжье", НПП "ИРВИС", "Отвод и Кº" и "Волгатеплоучет".

В ходе отборочного этапа все котельные, которые примут участие в конкурсе "Надежное тепло", пройдут своевременную экспертную оценку состояния оборудования, что поможет им более рационально организовать летнюю ремонтную компанию.

Эффективность и модернизация: подведены итоги конкурса "Надежное тепло" В Торгово-промышленной палате Самарской области состоялась церемония награждения победителей конкурса котельных малых городов и сельских поселений "Надежное тепло". Предприятия, продемонстрировавшие лучшие результаты, получат призы, которые позволят им совершенствовать свою работу на благо жителей региона.

Собственникам небольших котельных школ, детских садов, УК и предприятий в малых городах и сельских поселениях финансово сложно содержать постоянный штат эксплуатационного персонала и регулярно обновлять дорогостоящее оборудование современных теплопунктов. Им необходима помощь в оценке состояния действующего оборудования перед началом летней ремонтной компании и приобретении современной техники для обновления котельных. И участники конкурса получат такую помощь безвозмездно.

Коллективы котельных малых городов и сельских поселений поборются за уникальный пакет призов:

установку современного прибора учета газа с расходом газа до 16 м³ и проект на замену узла учета газа от ООО "ПКС",

расходомер-счетчик ИРВИС-Ультра-Пп16-50 - 100 от ООО НПП "ИРВИС",

циркуляционный, или повысительный насос от ООО "Вымпелгаз",

запорную арматуру и детали трубопроводов от ООО "Отвод и К º ",

", оборудование для котлов системы "Lavart" от компании ООО "Лаварт Поволжье",

цифровую модель тепловой сети и анализ тепломеханической части котельной от ООО "Волгатеплоучет".

В Самаре прошел второй Всероссийский форум-выставка "Теплогенерация 2025" Среди стендов и экспозиций с красивым оборудованием и серьезных мужчин в костюмах пожилая супружеская пара выглядела не совсем органично, однако, как оказалось, именно им тут и место. Как выяснилось — это представители одного из самарских ТСЖ, которым обещали компактное современное оборудование, но в определенный момент подрядчики просто прекратили выходить на связь, хотя половину работы уже сделали. В течение нескольких часов семейная пара нашла ответы на вопросы и заручилась поддержкой специалистов, обменялись контактами и узнали много нового. Благо экспертов и оборудования на выставке было более чем достаточно.

Участие в конкурсе бесплатно. Итоги конкурса будут подведены в сентябре перед началом отопительного сезона.

Подробнее ознакомиться с условиями конкурса можно по ссылке.

Напоминаем, для участия в конкурсе "Надежное тепло" необходимо представить простейший пакет документов, а именно:

заявку на участие в конкурсе,

акт готовности котельной к отопительному периоду,

фотографии котельной (виды котельной внутри и снаружи) и заградительных объектов.

Участники могут подать заявку любым удобным способом:

- на электронную почту: pks63@yandex.ru Viempel.gas@viempelgroup.ru

- по телефону 8-927-706-16-86 (он же для справок).

Участвуйте и обновляйте оборудование своих котельных!