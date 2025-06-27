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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самарской области стартовал конкурс котельных "Надежное тепло"

САМАРА. 27 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области стартовал конкурс "Надежное тепло" среди котельных малых городов и сельских поселений. Организаторы - Союз "Торгово-промышленная палата Самарской области", "ПромКомплекСервис" и "Вымпелгаз".

Конкурс котельных проводится уже в третий раз. В этом году его поддержали известные в сфере теплогенерации компании: "ЛАВАРТ Поволжье", НПП "ИРВИС", "Отвод и Кº" и "Волгатеплоучет".

В ходе отборочного этапа все котельные, которые примут участие в конкурсе "Надежное тепло", пройдут своевременную экспертную оценку состояния оборудования, что поможет им более рационально организовать летнюю ремонтную компанию.

Эффективность и модернизация: подведены итоги конкурса "Надежное тепло" Эффективность и модернизация: подведены итоги конкурса "Надежное тепло"
В Торгово-промышленной палате Самарской области состоялась церемония награждения победителей конкурса котельных малых городов и сельских поселений "Надежное тепло". Предприятия, продемонстрировавшие лучшие результаты, получат призы, которые позволят им совершенствовать свою работу на благо жителей региона.

Собственникам небольших котельных школ, детских садов, УК и предприятий в малых городах и сельских поселениях финансово сложно содержать постоянный штат эксплуатационного персонала и регулярно обновлять дорогостоящее оборудование современных теплопунктов. Им необходима помощь в оценке состояния действующего оборудования перед началом летней ремонтной компании и приобретении современной техники для обновления котельных. И участники конкурса получат такую помощь безвозмездно.

Коллективы котельных малых городов и сельских поселений поборются за уникальный пакет призов:

  • установку современного прибора учета газа с расходом газа до 16 м³ и проект на замену узла учета газа от ООО "ПКС",
  • расходомер-счетчик ИРВИС-Ультра-Пп16-50 - 100 от ООО НПП "ИРВИС",
  • циркуляционный, или повысительный насос от ООО "Вымпелгаз",
  • запорную арматуру и детали трубопроводов от ООО "Отвод и Кº",
  • оборудование для котлов системы "Lavart" от компании ООО "Лаварт Поволжье",
  • цифровую модель тепловой сети и анализ тепломеханической части котельной от ООО "Волгатеплоучет".
В Самаре прошел второй Всероссийский форум-выставка "Теплогенерация 2025" В Самаре прошел второй Всероссийский форум-выставка "Теплогенерация 2025"
Среди стендов и экспозиций с красивым оборудованием и серьезных мужчин в костюмах пожилая супружеская пара выглядела не совсем органично, однако, как оказалось, именно им тут и место. Как выяснилось — это представители одного из самарских ТСЖ, которым обещали компактное современное оборудование, но в определенный момент подрядчики просто прекратили выходить на связь, хотя половину работы уже сделали. В течение нескольких часов семейная пара нашла ответы на вопросы и заручилась поддержкой специалистов, обменялись контактами и узнали много нового. Благо экспертов и оборудования на выставке было более чем достаточно.

Участие в конкурсе бесплатно. Итоги конкурса будут подведены в сентябре перед началом отопительного сезона.

Подробнее ознакомиться с условиями конкурса можно по ссылке.

Напоминаем, для участия в конкурсе "Надежное тепло" необходимо представить простейший пакет документов, а именно:

  • заявку на участие в конкурсе,
  • акт готовности котельной к отопительному периоду,
  • фотографии котельной (виды котельной внутри и снаружи) и заградительных объектов.

Участники могут подать заявку любым удобным способом:

- на электронную почту: pks63@yandex.ru Viempel.gas@viempelgroup.ru

- по телефону 8-927-706-16-86 (он же для справок).

Участвуйте и обновляйте оборудование своих котельных!

Гид потребителя

Последние комментарии

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Viktor Danko 01 апреля 2025 18:44 "Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?

Вася Пупкин 18 февраля 2025 16:02 Мэрия Самары найдет концессионеров на ЖКХ-коммуникации

Готовьте карманы, самарцы...

Aleksey Vasilyev 06 февраля 2025 14:39 "Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???

Павел Семенов 30 декабря 2024 13:21 В Самаре вновь возникли сбои с теплоснабжением в десятках домов

Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!

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