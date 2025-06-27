В Самарской области стартовал конкурс котельных "Надежное тепло"

В Самарской области стартовал конкурс "Надежное тепло" среди котельных малых городов и сельских поселений. Организаторы - Союз "Торгово-промышленная палата Самарской области", "ПромКомплекСервис" и "Вымпелгаз".
Конкурс котельных проводится уже в третий раз. В этом году его поддержали известные в сфере теплогенерации компании: "ЛАВАРТ Поволжье", НПП "ИРВИС", "Отвод и Кº" и "Волгатеплоучет".
В ходе отборочного этапа все котельные, которые примут участие в конкурсе "Надежное тепло", пройдут своевременную экспертную оценку состояния оборудования, что поможет им более рационально организовать летнюю ремонтную компанию.
Собственникам небольших котельных школ, детских садов, УК и предприятий в малых городах и сельских поселениях финансово сложно содержать постоянный штат эксплуатационного персонала и регулярно обновлять дорогостоящее оборудование современных теплопунктов. Им необходима помощь в оценке состояния действующего оборудования перед началом летней ремонтной компании и приобретении современной техники для обновления котельных. И участники конкурса получат такую помощь безвозмездно.
Коллективы котельных малых городов и сельских поселений поборются за уникальный пакет призов:
- установку современного прибора учета газа с расходом газа до 16 м³ и проект на замену узла учета газа от ООО "ПКС",
- расходомер-счетчик ИРВИС-Ультра-Пп16-50 - 100 от ООО НПП "ИРВИС",
- циркуляционный, или повысительный насос от ООО "Вымпелгаз",
- запорную арматуру и детали трубопроводов от ООО "Отвод и Кº",
- оборудование для котлов системы "Lavart" от компании ООО "Лаварт Поволжье",
- цифровую модель тепловой сети и анализ тепломеханической части котельной от ООО "Волгатеплоучет".
Участие в конкурсе бесплатно. Итоги конкурса будут подведены в сентябре перед началом отопительного сезона.
Подробнее ознакомиться с условиями конкурса можно по ссылке.
Напоминаем, для участия в конкурсе "Надежное тепло" необходимо представить простейший пакет документов, а именно:
- заявку на участие в конкурсе,
- акт готовности котельной к отопительному периоду,
- фотографии котельной (виды котельной внутри и снаружи) и заградительных объектов.
Участники могут подать заявку любым удобным способом:
- на электронную почту: pks63@yandex.ru Viempel.gas@viempelgroup.ru
- по телефону 8-927-706-16-86 (он же для справок).
Участвуйте и обновляйте оборудование своих котельных!
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!