Эффективность и модернизация: подведены итоги конкурса "Надежное тепло"

В Торгово-промышленной палате Самарской области состоялась церемония награждения победителей конкурса котельных малых городов и сельских поселений "Надежное тепло". Предприятия, продемонстрировавшие лучшие результаты, получат призы, которые позволят им совершенствовать свою работу на благо жителей региона.

Конкурс организован по инициативе компаний ООО "ПромКомплектСервис" и ООО "Вымпелгаз" при поддержке Торгово-промышленной палаты и правительства региона и проводится уже во второй раз. Для участия в этом состязании малые и средние предприятия в сфере ЖКХ направляли заявки летом, позже конкурсная комиссия подвела итоги. Работу котельных оценивали по нескольким критериям: техническое состояние оборудования и его экономичность, качество подаваемого теплоносителя, внешнее и внутреннее благоустройство, антитеррористическая готовность, уровень и качество диспетчеризации.

Как подчеркивают организаторы, цели конкурса - улучшение качества обслуживания котельных региона, внедрение импортозамещающего оборудования на объектах теплоэнергетики. Кроме того, важно транслировать положительный опыт грамотной и ответственной политики производства тепловой энергии на котельных как гарантию надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей региона. Главное внимание уделили небольшим объектам, поскольку в малых городах и районах часто средства ограниченны, а источники теплоснабжения имеют огромное значение для людей.

С учетом потребностей котельных предоставили призы известные в сфере теплогенерации компании: ООО "ЛАВАРТ Поволжье", ООО "Ватер Групп Самара", НПП "Ирвис" (г. Казань).

В ходе церемонии награждения организаторов и участников конкурса приветствовал президент региональной ТПП Валерий Фомичев, отметивший, что в Палате создан новый профильный комитет и намечены планы, реализация которых позволит содействовать развитию сферы теплоэнергетики.

Победителями конкурса стали организации, набравшие больше всего баллов и прошедшие своевременную экспертную оценку состояния оборудования, что помогло им грамотно организовать летнюю ремонтную кампанию. Это самарское ТСЖ "Крейсер" из Советского района, МБУ "Управление и обслуживание муниципального хозяйства" Кинельского района, МП "Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства" Шенталинского района, МАУ "Ресурсный центр Пестравского района", ООО "Сервисная коммунальная компания" из Суходола Сергиевского района.

Победители конкурса с учетом потребности получат один из призов: полугодовое обслуживание котельной, шкаф управления котлом, циркуляционные насосы и дисковые затворы, установку современного прибора учета газа, ультразвукового расходомера.

Советник генерального директора "ПромКомплектСервис" Вадим Орлов рассказал, что конкурс проводится во второй раз, на него поступило порядка 170 заявок, и число участников с каждым годом растет.

"Социальная составляющая конкурса огромна. Все наши победители так или иначе осуществляют поставку теплоносителя на социальные объекты: в жилые дома, школы, детсады, больницы. Зимний период - самый напряженный, практически нельзя останавливаться, потому любое оборудование так необходимо, ведь оно не только улучшит качество работы котельных, но и пригодится для ремонта", - сказал Вадим Орлов.

Кроме того, нескольким номинантам (ООО "СамРЭК-Эксплутация", ООО "СамРЭК-Нефтегорск", МУП "Комхоз" Камышлинского района) будут предоставлены технологические проекты по установке приборов учета газа для их котельных.

Директор МБУ "Управление и обслуживание муниципального хозяйства" Кинельского района Борис Ковнер рад, что работу предприятия оценили на региональном уровне и удалось одержать победу в конкурсе.

"Предприятие создано для обслуживания социально значимых объектов (школ, детсадов, домов культуры, администрации) в Кинельском районе. Количество котельных в эксплуатации - 55. Второй раз участвуем в конкурсе. Очень важно, что на площадке ТПП СО собирается бизнес-сообщество, в котором представлены как поставщики, так и обслуживающие организации, что дает возможность не только познакомиться, но и наладить взаимодействие ", - констатировал Борис Ковнер.

Председатель комитета ТПП СО по промышленному развитию и высоким технологиям Денис Купцов отметил, что компании - инициаторы конкурса активно проявляют себя на рынке, а Торгово-промышленная палата предоставляет участникам бизнес-сообщества возможность собраться на своей площадке и обсудить важные вопросы работы объектов теплоэнергетики, внедрения новаций, развития импортозамещения.

"Конкурс очень важен для людей и предприятий сферы теплоэнергетики. Для сотрудников важно правильно и грамотно выполнять свою работу, ведь от них зависит, чтобы люди каждый день были в тепле и согреты, - подчеркнул Денис Купцов. - Форум "Теплогенерация-2024" произвел фурор на рынке, опыт, представленный на площадках мероприятия, оказался полезным и обсуждался на федеральном уровне, в СМИ и соцсетях. Впереди - форум "Теплогенерация-2025". Ожидается, что участников будет еще больше".

После церемонии награждения состоялось заседание нового комитета ТПП СО в сфере предпринимательства по тепло- и газоснабжению.