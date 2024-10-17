Эффективность и модернизация: подведены итоги конкурса "Надежное тепло"

В Торгово-промышленной палате Самарской области состоялась церемония награждения победителей конкурса котельных малых городов и сельских поселений "Надежное тепло". Предприятия, продемонстрировавшие лучшие результаты, получат призы, которые позволят им совершенствовать свою работу на благо жителей региона.
Конкурс организован по инициативе компаний ООО "ПромКомплектСервис" и ООО "Вымпелгаз" при поддержке Торгово-промышленной палаты и правительства региона и проводится уже во второй раз. Для участия в этом состязании малые и средние предприятия в сфере ЖКХ направляли заявки летом, позже конкурсная комиссия подвела итоги. Работу котельных оценивали по нескольким критериям: техническое состояние оборудования и его экономичность, качество подаваемого теплоносителя, внешнее и внутреннее благоустройство, антитеррористическая готовность, уровень и качество диспетчеризации.
Как подчеркивают организаторы, цели конкурса - улучшение качества обслуживания котельных региона, внедрение импортозамещающего оборудования на объектах теплоэнергетики. Кроме того, важно транслировать положительный опыт грамотной и ответственной политики производства тепловой энергии на котельных как гарантию надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей региона. Главное внимание уделили небольшим объектам, поскольку в малых городах и районах часто средства ограниченны, а источники теплоснабжения имеют огромное значение для людей.
С учетом потребностей котельных предоставили призы известные в сфере теплогенерации компании: ООО "ЛАВАРТ Поволжье", ООО "Ватер Групп Самара", НПП "Ирвис" (г. Казань).
В ходе церемонии награждения организаторов и участников конкурса приветствовал президент региональной ТПП Валерий Фомичев, отметивший, что в Палате создан новый профильный комитет и намечены планы, реализация которых позволит содействовать развитию сферы теплоэнергетики.
Победителями конкурса стали организации, набравшие больше всего баллов и прошедшие своевременную экспертную оценку состояния оборудования, что помогло им грамотно организовать летнюю ремонтную кампанию. Это самарское ТСЖ "Крейсер" из Советского района, МБУ "Управление и обслуживание муниципального хозяйства" Кинельского района, МП "Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства" Шенталинского района, МАУ "Ресурсный центр Пестравского района", ООО "Сервисная коммунальная компания" из Суходола Сергиевского района.
Победители конкурса с учетом потребности получат один из призов: полугодовое обслуживание котельной, шкаф управления котлом, циркуляционные насосы и дисковые затворы, установку современного прибора учета газа, ультразвукового расходомера.
Советник генерального директора "ПромКомплектСервис" Вадим Орлов рассказал, что конкурс проводится во второй раз, на него поступило порядка 170 заявок, и число участников с каждым годом растет.
"Социальная составляющая конкурса огромна. Все наши победители так или иначе осуществляют поставку теплоносителя на социальные объекты: в жилые дома, школы, детсады, больницы. Зимний период - самый напряженный, практически нельзя останавливаться, потому любое оборудование так необходимо, ведь оно не только улучшит качество работы котельных, но и пригодится для ремонта", - сказал Вадим Орлов.
Кроме того, нескольким номинантам (ООО "СамРЭК-Эксплутация", ООО "СамРЭК-Нефтегорск", МУП "Комхоз" Камышлинского района) будут предоставлены технологические проекты по установке приборов учета газа для их котельных.
Директор МБУ "Управление и обслуживание муниципального хозяйства" Кинельского района Борис Ковнер рад, что работу предприятия оценили на региональном уровне и удалось одержать победу в конкурсе.
"Предприятие создано для обслуживания социально значимых объектов (школ, детсадов, домов культуры, администрации) в Кинельском районе. Количество котельных в эксплуатации - 55. Второй раз участвуем в конкурсе. Очень важно, что на площадке ТПП СО собирается бизнес-сообщество, в котором представлены как поставщики, так и обслуживающие организации, что дает возможность не только познакомиться, но и наладить взаимодействие ", - констатировал Борис Ковнер.
Председатель комитета ТПП СО по промышленному развитию и высоким технологиям Денис Купцов отметил, что компании - инициаторы конкурса активно проявляют себя на рынке, а Торгово-промышленная палата предоставляет участникам бизнес-сообщества возможность собраться на своей площадке и обсудить важные вопросы работы объектов теплоэнергетики, внедрения новаций, развития импортозамещения.
"Конкурс очень важен для людей и предприятий сферы теплоэнергетики. Для сотрудников важно правильно и грамотно выполнять свою работу, ведь от них зависит, чтобы люди каждый день были в тепле и согреты, - подчеркнул Денис Купцов. - Форум "Теплогенерация-2024" произвел фурор на рынке, опыт, представленный на площадках мероприятия, оказался полезным и обсуждался на федеральном уровне, в СМИ и соцсетях. Впереди - форум "Теплогенерация-2025". Ожидается, что участников будет еще больше".
После церемонии награждения состоялось заседание нового комитета ТПП СО в сфере предпринимательства по тепло- и газоснабжению.
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Сызрань. ОАО Сызраньгаз все то же самое, только у них в фас подвязки видно есть, поэтому фас в возбуждении административного дела отказало. При этом имеются явное навязывание своих обязательств по поводу содержание построенных своих сетей до границы участка на плечи заявителя. Сидим ждём вот, как блокадники ленинградцы когда мороз нас в могилу сведёт.
Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?
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Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?