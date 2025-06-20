В Самаре на ул. Мориса Тореза частично ограничат движение из-за ремонта водопровода

В субботу, 21 июня, в Самаре начнется ремонт водопроводной линии холодного водоснабжения диаметром 300 мм, проходящей возле дома №79 по ул. Мориса Тореза.

В связи с этим с 9:00 21 июня до 20:00 24 июня будет ограничено движение транспорта по ул. Мориса Тореза на участке в границах улиц Авроры и Энтузиастов.

Также изменятся маршруты общественного транспорта. Так, автобусы №75 и №89 в период ремонта будут ходить по ул. Гагарина, захватывая участок от ул. Авроры до ул. Советской Армии. Аналогично автобусы будут курсировать в обратном направлении.