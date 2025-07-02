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ЖКХ и благоустройство Общество

Глава Самары посетил объекты модернизации "Т Плюс" с проверкой выполненных работ

САМАРА. 2 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На объектах "Т Плюс" в Самаре прошло выездное совещание под руководством главы города Ивана Носкова. Участники мероприятия проверили ход подготовки к отопительному сезону 2025–2026 гг., а также оценили восстановление благоустройства на местах весенних ремонтных работ.

Фото: ПАО "Т Плюс" пресс-служба

Были осмотрены участки в Октябрьском, Железнодорожном и Промышленном районах Самары. Так, на ул. Радонежской "Т Плюс" меняет около 400 метров теплосети между ул. Осипенко и ул. Челюскинцев и монтирует четыре новых тепловых камеры. На данный момент на 70% выполнены земляные работы и демонтаж старой трубы.

Кроме этого, теплоэнергетики приводят в порядок объекты, где благоустройство было выполнено по временной схеме. В их числе как локальные участки устранения дефектов, так и места проведения масштабных плановых перекладок теплосети. Незначительные коррективы внесли июньские ливни: на некоторых объектах, где требуется отсыпка грунта, работы по благоустройству будут завершены в сухую погоду.

В рамках объезда энергетики обратили внимание главы города на факты нарушения охранных зон теплосетей. Договорились провести ревизию и разработать мероприятия по выносу детских площадок, игровых комплексов и других объектов в безопасное место.

"На всех объектах перекладки мы стараемся подходить к обновлению коммуникаций комплексно. Привлекаем коллег из сторонних организаций, чтобы они параллельно оценили техническое состояние водоводов и сетей ливневой канализации. Это позволяет качественно провести обновление всех подземных коммуникаций и на длительный период благоустроить близлежащую территорию", — отметил директор Самарского филиала "Т Плюс" Марат Феткуллов.

"С началом отопительного сезона тепло, прежде всего, зайдет в наши учреждения соцсферы, поэтому там инженерные сети должны быть отремонтированы в приоритетном порядке. Коммуникации в этом году меняют не фрагментарно, а целыми кварталами. Обсудили, что на некоторых объектах ресурсоснабжающие компании будут менять параллельно тепловые и водопроводные сети. Такое взаимодействие позволит спланировать комплексный ремонт дорог и тротуаров на данных участках", — сказал глава города Самара Иван Носков.

В целом этим летом Самарский филиал "Т Плюс" обновит около 50 км теплосетей в Самаре. Будет выполнена замена на 21 участке.

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И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???

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Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!

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