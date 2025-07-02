Глава Самары посетил объекты модернизации "Т Плюс" с проверкой выполненных работ

На объектах "Т Плюс" в Самаре прошло выездное совещание под руководством главы города Ивана Носкова. Участники мероприятия проверили ход подготовки к отопительному сезону 2025–2026 гг., а также оценили восстановление благоустройства на местах весенних ремонтных работ.
Были осмотрены участки в Октябрьском, Железнодорожном и Промышленном районах Самары. Так, на ул. Радонежской "Т Плюс" меняет около 400 метров теплосети между ул. Осипенко и ул. Челюскинцев и монтирует четыре новых тепловых камеры. На данный момент на 70% выполнены земляные работы и демонтаж старой трубы.
Кроме этого, теплоэнергетики приводят в порядок объекты, где благоустройство было выполнено по временной схеме. В их числе как локальные участки устранения дефектов, так и места проведения масштабных плановых перекладок теплосети. Незначительные коррективы внесли июньские ливни: на некоторых объектах, где требуется отсыпка грунта, работы по благоустройству будут завершены в сухую погоду.
В рамках объезда энергетики обратили внимание главы города на факты нарушения охранных зон теплосетей. Договорились провести ревизию и разработать мероприятия по выносу детских площадок, игровых комплексов и других объектов в безопасное место.
"На всех объектах перекладки мы стараемся подходить к обновлению коммуникаций комплексно. Привлекаем коллег из сторонних организаций, чтобы они параллельно оценили техническое состояние водоводов и сетей ливневой канализации. Это позволяет качественно провести обновление всех подземных коммуникаций и на длительный период благоустроить близлежащую территорию", — отметил директор Самарского филиала "Т Плюс" Марат Феткуллов.
"С началом отопительного сезона тепло, прежде всего, зайдет в наши учреждения соцсферы, поэтому там инженерные сети должны быть отремонтированы в приоритетном порядке. Коммуникации в этом году меняют не фрагментарно, а целыми кварталами. Обсудили, что на некоторых объектах ресурсоснабжающие компании будут менять параллельно тепловые и водопроводные сети. Такое взаимодействие позволит спланировать комплексный ремонт дорог и тротуаров на данных участках", — сказал глава города Самара Иван Носков.
В целом этим летом Самарский филиал "Т Плюс" обновит около 50 км теплосетей в Самаре. Будет выполнена замена на 21 участке.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!