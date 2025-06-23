Семь самарских УК могут наказать за ужасное состояние домов

В Самаре семь УК попали под административные статьи за несоблюдение лицензионных требований. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Ранее прокуратура Ленинского района нашла нарушения в домах по адресам: ул. Дачная, 15; ул. Карла Маркса, 8; ул. Молодогвардейская, 207; ул. Молодогвардейская, 232; ул. Фрунзе, 161 и ул. Арцыбушевская, 34а. Там захламлены или затоплены подвалы; повреждены или разрушены перекрытия, фасады и кровли; захламлены места общего пользования; отсутствовала дезинсекция; обнаружились дефекты, коррозия, свищи, деформация, течи труб горячего и холодного водоснабжения; не работали лифты и в них не было диспетчерской связи.
Руководителям этих УК внесли представления для устранения нарушений. Кроме того, возбуждены административные дела по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ. Также дела направили в Государственную жилищную инспекцию Самарской области.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!