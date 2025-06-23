Семь самарских УК могут наказать за ужасное состояние домов

В Самаре семь УК попали под административные статьи за несоблюдение лицензионных требований. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Ранее прокуратура Ленинского района нашла нарушения в домах по адресам: ул. Дачная, 15; ул. Карла Маркса, 8; ул. Молодогвардейская, 207; ул. Молодогвардейская, 232; ул. Фрунзе, 161 и ул. Арцыбушевская, 34а. Там захламлены или затоплены подвалы; повреждены или разрушены перекрытия, фасады и кровли; захламлены места общего пользования; отсутствовала дезинсекция; обнаружились дефекты, коррозия, свищи, деформация, течи труб горячего и холодного водоснабжения; не работали лифты и в них не было диспетчерской связи.

Руководителям этих УК внесли представления для устранения нарушений. Кроме того, возбуждены административные дела по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ. Также дела направили в Государственную жилищную инспекцию Самарской области.