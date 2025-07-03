"Газпром газораспределение Самара" напоминает правила безопасного пользования газовым оборудованием

Открывайте окна для притока воздуха.

Следите за наличием тяги.

Не используйте поврежденное оборудование.

Не закрывайте отверстия дымоходов и вентканалов, не забывайте их очищать и проверять целостность.

Не используйте шибер (задвижку) на дымоходе печи!

Установите приборы газового контроля с датчиками утечки метана и угарного газа.

Отсутствие притока воздуха в помещении с газовым оборудованием или тяги в дымовых и вентиляционных каналах опасно для здоровья.

Закрытый шибер перекрывает дымоход, не давая продуктам сгорания газа покинуть топку печи. В этом случае за несколько минут происходит заполнение помещения ядовитым угарным газом, который не имеет ни цвета, ни вкуса, ни запаха.

Всего 2-3 вдоха воздуха, содержащего более 1,2% угарного газа, критичны для человека!

Раз в год проводите техническое обслуживание газового оборудования по договору с газораспределительной организацией.

В любой нештатной ситуации звоните с городского — 04, с мобильного — 104 или 112.

Подробнее — в инфокарточках.

#безопасный_газ