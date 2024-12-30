В Самаре вновь возникли сбои с теплоснабжением в десятках домов

В понедельник, 30 декабря, в ходе обследования участка верхней зоны Безымянской отопительной котельной специалисты "ПТС" обнаружили дефект. Об этом сообщает мэрия Самары со ссылкой на компанию. Специалисты намерены завершить ремонтные работы в короткие сроки.

"Теплоэнергетики провели все необходимые подготовительные мероприятия, и сегодня, 30 декабря, приступили к ремонтным работам. Для всех потребителей верхней зоны Безымянской отопительной котельной организована временная схема теплоснабжения, о чем проинформированы обслуживающие организации. В устранении дефекта задействовано 28 человек и 11 единиц техники. В планах теплоэнергетиков завершить работы в максимально короткие сроки", - рассказали в руководстве "ПТС" и принесли извинения горожанам за временные неудобства.

Напомним, 27 декабря в Самаре в нескольких сотнях домов ограничили теплоснабжение в связи с ремонтом на трубопроводе. Для всех потребителей Верхней зоны Безымянской отопительной котельной (638 домов и 96 социальных объектов) была организована временная схема теплоснабжения. Специалисты "ПТС" устранили аварию и восстановили штатный режим теплоснабжения для клиентов Верхней зоны Безымянской отопительной котельной 28 декабря.