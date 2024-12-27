В Самаре 638 домов будут снабжать теплом по резервной схеме из-за ремонта трубы

В пятницу, 27 декабря, в 18:04, в Самаре ограничили теплоснабжение из-за ремонта на трубопроводе теплоснабжения в переулке Корсунский, 14. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.

На время замены участка трубы тепло в 638 многоквартирных домов и 96 социально-значимых объектов будет поступать по резервной схеме.

Ликвидацией происшествия занимаются 17 человек и семь единиц техники. Ориентировочное время завершения работ 5:00 28 декабря.