В Самаре 638 домов будут снабжать теплом по резервной схеме из-за ремонта трубы

В пятницу, 27 декабря, в 18:04, в Самаре ограничили теплоснабжение из-за ремонта на трубопроводе теплоснабжения в переулке Корсунский, 14. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.
На время замены участка трубы тепло в 638 многоквартирных домов и 96 социально-значимых объектов будет поступать по резервной схеме.
Ликвидацией происшествия занимаются 17 человек и семь единиц техники. Ориентировочное время завершения работ 5:00 28 декабря.
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Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.
Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.