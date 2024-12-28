"ПТС" восстановил штатный режим теплоснабжения в Самаре

Специалисты "ПТС" восстановили штатный режим теплоснабжения для клиентов Верхней зоны Безымянской отопительной котельной. В настоящее время персонал управляющих компаний проверяет параметры подачи тепла в домах, по необходимости проводит регулировку внутридомового оборудования и устраняет воздух из системы отопления зданий.
Все вопросы по отоплению горожане могут направлять в тепловую справочную службу по телефону 8-800-700-18-46. Их отработают коммунальные службы совместно с тепловой инспекцией Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс".
Напомним, что 27 декабря специалисты "ПТС" устраняли дефект на трубопроводе в переулке Корсунский. В работах было задействовано 30 человек и 12 единиц техники. Для всех потребителей Верхней зоны Безымянской отопительной котельной была организована временная схема теплоснабжения. Руководство "ПТС" приносит извинения горожанам за доставленные неудобства.
Последние комментарии
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?
если всё так хорошо, то почему же всё так плохо?