"ПТС" восстановил штатный режим теплоснабжения в Самаре

Специалисты "ПТС" восстановили штатный режим теплоснабжения для клиентов Верхней зоны Безымянской отопительной котельной. В настоящее время персонал управляющих компаний проверяет параметры подачи тепла в домах, по необходимости проводит регулировку внутридомового оборудования и устраняет воздух из системы отопления зданий.

Все вопросы по отоплению горожане могут направлять в тепловую справочную службу по телефону 8-800-700-18-46. Их отработают коммунальные службы совместно с тепловой инспекцией Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс".

Напомним, что 27 декабря специалисты "ПТС" устраняли дефект на трубопроводе в переулке Корсунский. В работах было задействовано 30 человек и 12 единиц техники. Для всех потребителей Верхней зоны Безымянской отопительной котельной была организована временная схема теплоснабжения. Руководство "ПТС" приносит извинения горожанам за доставленные неудобства.