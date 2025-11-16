23 беспилотника сбили за ночь над Самарской областью

В Самарской области ночью с 15 ноября на 16 ноября уничтожили 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Всего же с 0:00 до 7:00 дежурные средства ПВО уничтожили 57 БПЛА: 23 — над Самарской областью, 17 — над Волгоградской областью, по пять над Саратовской и Ростовской областями, по три над Курской и Воронежской областями и один — над Брянской областью.