Подросток на электросамокате сбил женщину на тротуаре в центре Самары

В среду, 12 ноября, в Самаре подросток на электросамокате попал в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области