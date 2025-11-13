Новокуйбышевский парк заплатит 120 тыс. руб. ребенку, пострадавшему на качелях

В Новокуйбышевске суд взыскал с МБУ "Городские парки" компенсации морального вреда за травму, полученную ребенком. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Напомним, 4 мая девятилетний мальчик получил травму стопы на маятниковых качелях КМ-01 "Жемчужина" в парке "Дубки". По одной из версий, он мог попытаться выскочить из качелей до их полной остановки.

Прокурорская проверка показала, что руководство парка не обеспечило безопасную эксплуатацию аттракциона, а также допустило к работе персонал, не прошедший обучение.

В результате директора МБУ уволили. Саму же организацию оштрафовали на 10 тыс. рублей.

Теперь суд по требованию прокуратуры взыска с муниципального учреждения в пользу пострадавшего ребенка компенсацию морального вреда 120 тыс. рублей.