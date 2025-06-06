Новокуйбышевский парк оштрафовали за небезопасный аттракцион

В Новокуйбышевске прокуратура завершила проверку, причиной которой стал несчастный случай с ребенком на аттракционе в парке "Дубки".
Напомним, 4 мая девятилетний мальчик получил травму стопы на маятниковых качелях КМ-01 "Жемчужина". По одной из версий, он мог выскочить из качелей до их полной остановки.
В интересах несовершеннолетнего городская прокуратура подала в суд иск к МБУ Новокуйбышевска "Городские парки" о компенсации морального вреда и взыскании штрафа.
Помимо этого проверка показала, что в парке не был не обеспечили безопасную эксплуатацию аттракциона "ВАЛЬС" и допускали к работе персонал, не прошедшего обучение по технике безопасности.
В итоге директора МБУ привлекли к дисциплинарной ответственности, а именно уволили. Саму организацию оштрафовали на 10 тыс. рублей.
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