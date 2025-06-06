16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В СК возбудили уголовное дело из-за падения дерева на коляску с ребенком В реке Свинуха, где произошел замор рыбы, нашли аммонийный азот и нефтепродукты Прокуратура и СК начали проверку из-за падения лифта с ребенком в Самаре В самарской многоэтажке упал лифт с ребенком Под Самарой гражданский самолет едва не попал под прицел ПВО

Чрезвычайные происшествия Происшествия

Новокуйбышевский парк оштрафовали за небезопасный аттракцион

САМАРА. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 29
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Новокуйбышевске прокуратура завершила проверку, причиной которой стал несчастный случай с ребенком на аттракционе в парке "Дубки".

Напомним, 4 мая девятилетний мальчик получил травму стопы на маятниковых качелях КМ-01 "Жемчужина". По одной из версий, он мог выскочить из качелей до их полной остановки.

В интересах несовершеннолетнего городская прокуратура подала в суд иск к МБУ Новокуйбышевска "Городские парки" о компенсации морального вреда и взыскании штрафа.

Помимо этого проверка показала, что в парке не был не обеспечили безопасную эксплуатацию аттракциона "ВАЛЬС" и допускали к работе персонал, не прошедшего обучение по технике безопасности.

В итоге директора МБУ привлекли к дисциплинарной ответственности, а именно уволили. Саму организацию оштрафовали на 10 тыс. рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 26 июля 2024 10:10 Прокуратура закончила проверять экоотель "Маяк", где в феврале отравились дети

Получается в отравлении детей виновата пожарная безопасность?

Светлана Струнина 05 июля 2024 07:50 ФСБ предотвратила теракт в Самаре

Ишь ты, якiй щiрый хохол у нас тут

Дима Иванаев 10 марта 2023 19:32 В Самаре на ул. Молодогвардейской кирпичная стена рухнула на припаркованный во дворе автомобиль

Здравствуйте, есть контакты владельца?

Иван Ветров 08 февраля 2023 08:46 Чиновники обжалуют компенсацию родным женщины, которую загрызли собаки

Если бы собаки чмновников рвали!!!

Иван Ветров 08 февраля 2023 08:45 Чиновники обжалуют компенсацию родным женщины, которую загрызли собаки

Да такое сплошь и рядом во вс

Фото на сайте

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6