Новокуйбышевский парк оштрафовали за небезопасный аттракцион

В Новокуйбышевске прокуратура завершила проверку, причиной которой стал несчастный случай с ребенком на аттракционе в парке "Дубки".

Напомним, 4 мая девятилетний мальчик получил травму стопы на маятниковых качелях КМ-01 "Жемчужина". По одной из версий, он мог выскочить из качелей до их полной остановки.

В интересах несовершеннолетнего городская прокуратура подала в суд иск к МБУ Новокуйбышевска "Городские парки" о компенсации морального вреда и взыскании штрафа.

Помимо этого проверка показала, что в парке не был не обеспечили безопасную эксплуатацию аттракциона "ВАЛЬС" и допускали к работе персонал, не прошедшего обучение по технике безопасности.

В итоге директора МБУ привлекли к дисциплинарной ответственности, а именно уволили. Саму организацию оштрафовали на 10 тыс. рублей.