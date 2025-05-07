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Ребенок пострадал на аттракционе в Новокуйбышевске

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 7 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Новокуйбышевске возбудили уголовное дело из-за травмы на аттракционе. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

В соцсетях появилась информация о том, что на аттракционе в парке пострадал ребенок. Ему потребовалась медицинская помощь.

Уголовное дело возбудили по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

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