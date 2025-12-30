Полицейские закрыли очередную точку с нелегальной пиротехникой в Самаре

Самарские полицейские обнаружили очередную точку продажи контрафактной пиротехники. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

На рынке на пересечении улиц Победы и Ново-Вокзальной мужчина с лотка продавал петарды. На продукцию не было сертификатов соответствия и товарно-сопроводительных документов. В отношении продавца составили административные протоколы.

Всего правоохранители изъяли более 4 тыс. единиц нелегальной пиротехники.