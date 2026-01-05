В Самарской области любители незаконной охоты убили двух лосей

В Шенталинском районе Самарской области возбудили уголовное дело по факту незаконной охоты. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Инспектор регионального Комитета охоты и рыболовства сообщил в полицию, что около железнодорожной станции Шелашниково во время планового рейда обнаружил брошенную "Ниву" с открытым багажником и останками диких животных. В машине были разрубленные туши двух лосей, две пары сапог, куртка, безрукавка, перчатки, ножи и топор.

Ущерб от убийства животных составил 160 тыс. рублей.

Правоохранители установили личность владельца машины и начали искать его. Однако вскоре в отдел полиции сами пришли 32-летний мужчина, судимый за грубое нарушение ПДД, и его 25-летний приятель. Они рассказали, что охотились без лицензии, а когда пытались уехать, поняли, что их заметили егеря, бросили автомобиль и скрылись.