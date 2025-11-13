В Тольятти столкнулись легковушка и автобус

В четверг, 13 ноября, в Тольятти произошло ДТП с участием легковушки и автобуса. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 12:50 73-летняя женщина на Kia двигалась по ул. Карла Маркса. На пересечении с ул. Комсомольской она выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулась с маршрутным автобусом Citroen под управлением 65-летнего мужчины.

В аварии пострадали сама автомобилистка и несовершеннолетний пассажир автобуса.