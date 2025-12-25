В Тольятти начинающий водитель сбил подростка и врезался в столб

В четверг, 25 декабря, в Тольятти произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 14:40 18-летний водитель Volvo в районе дома № 45 по ул. Мурысева сбил 13-летнего подростка, который переходил дорогу в не предназначенном для этого месте, хотя рядом был пешеходный переход. После этого автомобиль врезался в световую опору.

Несовершеннолетнего отправили в больницу на обследование.