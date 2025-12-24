Две девушки госпитализированы после ДТП в Сызрани

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 23 декабря, в Сызрани в 16:45 21-летний водитель Lada Kalina в районе дома № 37 по ул. Нефтяной въехал в Lada Granta.

Фото: ГУ МВД по Самарской области