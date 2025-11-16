Пострадали трое: водитель Lada неудачно выехал на встречку в Самарской области

В субботу, 15 ноября, в Шигонском районе Самарской области произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 18:50 44-летний водитель Lada Kalina на 2 км дороги Левашовка — Тайдаково выехал на встречную полосу и столкнулся с Mitsubishi под управлением 64-летнего мужчины, а также с Dongfeng, за рулем которого был 40-летний мужчина, и с предназначенным для перевозки опасных грузов КамАЗом.

В аварии пострадали водитель Lada и его пассажиры 46 и 73 лет. Всех их госпитализировали.