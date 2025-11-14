В Ставропольском районе госпитализирован пешеход, попавший под колеса "Газели"

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 13 ноября, в 7:30 в с. Подстепки 32-летний водитель на "Газели" на ул. Дачной возле дома № 85Б допустил наезд пешехода.

Фото: ГУ МВД по Самарской области