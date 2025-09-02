В Самаре мальчик попал из детсада в реанимацию с сотрясением мозга

Правоохранители разбираются в причинах ЧП с воспитанником самарского детского садика. Воспитатели сказали, что у ребенка вдруг заболело ухо. Но состояние малыша ухудшилось и врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму.

ЧП произошло еще 19 декабря 2024 года. Как следует из акта расследования несчастного случая, мальчик 2017 года рождения посещал группу для детей с расстройством аутического спектра. В день ЧП он только вышел после болезни (вечером того же дня мама принесла справку о том, что был острый фарингит). Все шло как обычно, лепили поделки… В обед, по словам работников детсада, мальчик от еды отказался.

Примерно в 15:20 ребенок пошел на ковер, где лежали мат и мяч (небольшой фитбол). Воспитатель поднимала другого ребенка со стула, чтоб сопроводить в туалет. Учитель-логопед и учитель-дефектолог рассматривали за столом детские поделки и обернулись на плач мальчика. Он сидел на ковре, схватившись за ухо (как говорят в детсаду, он и до болезни обхватывал голову руками, показывал на ухо и плакал). Воспитатель осмотрела ребенка (по ее словам, не было никаких травм) и позвонила маме. А потом, мол, в детсаду узнали, что ребенок попал в реанимацию.

Несколько иначе ситуация выглядит со слов мамы мальчика и ее представителя — юриста Елены Мамедовой.

"Когда мама приехала, то ребенок лежал без сознания на коврике, воспитателей не было. Когда мама нашла воспитателя, то та сказала, что не знает, что с ним случилось. Маме пришлось растормошить малыша, самой одеть и на руках нести в больницу, так как он постоянно терял сознание… По счастливой случайности, выйдя на улицу, она увидела скорую помощь. Водитель помог оперативно вызвать бригаду скорой. Уже в больнице поставили диагноз: открытая черепно-мозговая травма… События произошли 19.12.2024 года, до сегодняшнего дня проверка волокитилась, матери пришлось обращаться за юридической помощью", — рассказывает версию семьи адвокат Елена Мамедова.

При этом, юрист показывает медсправки. У мальчика несколько диагнозов, в том числе перелом свода черепа и ушиб головного мозга с образованием очага геморрагического пропитывания в лобной доле справа.

Врачи говорили: "50 на 50 — выживет или нет". Ребенка удалось спасти медикам. Вот только что же с ним случилось — тайна за семью печатями. Мама хочет добиться выводов расследования. Недавно женщина и ее представитель даже обратились в суд с жалобой на волокиту по материалам проверки в Советском райотделе полиции. Как говорит юрист Елена Мамедова, прокурор признал факт волокиты и приобщил представление о привлечении сотрудников полиции к дисциплинарной ответственности. Юрист также говорит, что не была назначена необходимая экспертиза по прошествию большого количества времени. Сейчас семья мальчика хочет добиться правды и узнать, что же случилось с ребенком.