Два большегруза столкнулись на трассе М-5 в Самарской области

В субботу, 18 октября, в Самарской области произошло ДТП с участием двух большегрузов. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"